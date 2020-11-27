В Европе не производится: «Роснефть» выпускает бензин Евро-6

Использование нового вида бензинов способствует минимизации воздействия автомобилей на атмосферу и улучшению экологической обстановки. Фото: Алексей ФОКИН

Все больше людей задумывается о том, что можно сделать для защиты окружающей среды, сделать чище воздух в своем родном городе, при этом не отказываясь от устоявшегося образа жизни и использования таких благ цивилизации, как персональный автомобиль. Новые технологии дают такую возможность. К примеру, можно заправлять свой автомобиль моторным топливом нового поколения. Компания «Роснефть» производит бензин с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 Евро-6, который в настоящее время можно купить на заправках компании в Москве и Московской области, Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях.

ОСОБЕННО АКТУАЛЕН В ГОРОДАХ

Автомобильный бензин Pulsar 95 «Евро 6» изготавливается на основе автомобильного бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 Евро-6.

Высокие эксплуатационные характеристики бензинов Евро-6 подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти. По результатам квалификационных испытаний эксперты ВНИИНП рекомендовали к производству и применению на автомобильной технике бензины Евро-6 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.

Рецептура и технология производства с применением компонентов высокотехнологичных комплексов разработана специалистами Корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ компании. Использование нового вида бензинов способствует минимизации воздействия автомобилей на атмосферу, улучшению экологической обстановки, что особенно актуально в крупных городах и на популярных курортах в таких регионах, как Краснодарский край, носящем неофициальный статус «всероссийская здравница».

Обратим внимание, что «Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск бензина АИ-95-К5 Евро-6 является вкладом компании в защиту окружающей среды.

ВАЖНО!

В Евро-6:

• меньше серы, что снижает коррозийную активность;

• меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов;

• меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар;

• снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволило уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя;

• меньше концентрация смол;

• выше стабильность топлива при хранении.

СОКРАЩАЮТ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ

В Московском регионе бензин АИ-95-К5 Евро 6 поставляется в основном с Рязанской НПК компании. Производство этого вида топлива также освоено Уфимской группой НПЗ и Саратовским НПЗ.

Для улучшенных бензинов компания разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по шести основным показателям (смотрите «Важно!»).

Эксперты отмечают, что за счет снижения общего уровня отложений предотвращают износ двигателя, увеличивают ресурс работы системы нейтрализации отработавших газов, снижают токсичность соединений выхлопов: угарного газа (CO) - на 9,5%, различных углеводородных соединений - на 3,6%, оксида азота - на 3,9%. Применение бензинов этого класса позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах на 12,5% и количество отложений в камере сгорания двигателя - на 12,7%.

Больше того, на данный момент топливо с такими эксплуатационными и экологическими характеристиками в Европе не производится!..