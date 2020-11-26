Питер признан лучшим городом мира для поиска работы

Санкт-Петербург занял первое место в международном рейтинге крупнейших городов, наиболее перспективных для поиска работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург занял первое место в международном рейтинге крупнейших городов, наиболее перспективных для поиска работы, составленном аналитиками компании Adzuna (международный поисковик вакансий со штаб-квартирой в Великобритании). Второе место — у Вены.

В рейтинг вошли 72 мегаполиса в 16 странах, где работает компания. Каждый город оценивался по пяти параметрам: насколько активно работодатели ищут новых сотрудников, средняя заработная плата, стоимость аренды жилья относительно зарплаты, уровень безработицы, число открытых вакансий на душу населения.

По уровню предлагаемых зарплат обе российских столицы — Москва и Питер — проиграли почти всем участникам рейтинга. Как следует из данных русской платформы Adzuna.ru, средняя зарплата по вакансиям, открытым в Санкт-Петербурге, - 43 600 руб, а в Москве – 56 600 руб. (не путать со средней зарплатой по городу — речь именно о тех зарплатах, на которые сейчас работодатели кого-то ищут). Хуже дела только в латиноамериканских Сан-Паоло (крупнейший город Бразилии), Рио-де-Жанейро и Сальвадоре.

Зато наши города взяли низким уровнем безработицы - чуть больше 3% (и то это он вырос в сравнении с прошлым годом). В то время как, например, в Лос-Анджелесе 15,3%, а в Кейптауне 28.9%. Также мы практически чемпионы по числу открытых вакансий (имеются в виду любые вакансии, включая продавцов, грузчиков и т.п.). Здесь впереди планеты всей Москва, на втором месте Нью-Йорк, далее в пятерке лидеров Санкт-Петербург, Лондон и Лос-Анджелес.

По соотношению зарплаты и платы за аренду отдельного жилья наши мегаполисы примерно в середине списка. При этом Питер по этому параметру заметно обогнал Москву — тратить на съем в северной столице придется меньшую часть зарплаты.

Топ-10 городов, в которых лучше всего искать работу:

(Данные Adzuna)

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