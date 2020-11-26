Александр Ширвиндт обменивается с соседом по ковидной больнице сушками, ананасами и стихами

Самочувствие художественного руководителя московского Театра Сатиры с каждым днем становится лучше Фото: Борис КУДРЯВОВ

Больничные хроники ведет сын народного артиста - Михаил - у себя в Инстаграме, чтобы народ знал, как "безобразничает" ковидный пациент Александр Ширвиндт.

Пока вся страна следит за состоянием здоровья народного любимца, "контингент" 52-й больницы обменивается ананасами и сушками.

Так сосед Ширвиндта из палаты № 603 некий Станислав Безруков неожиданно прислал Александру Анатольевичу ананас и вместе с ним такое четверостишье: «По дате – Лев, по году – Бык, а общем правильный мужик…(раз уступил для вас палату)». На что пациент Ширвиндт отправил Безрукову в благодарность за отдельный бокс для себя и для жены несколько сушек и конфет и еще написал свое: «Послать соседу ананас в жестокий карантин… Поступок возвышает вас: вы друг и гражданин, Безызвестный поэт из палаты 601».

Напомним, несколько дней назад 86-летний Александр Ширвиндт попал в 52-ую больницу с диагнозом вирусная пневмония. Скорее всего, коронавирус он подхватил у себя в театре, который бросить он не может, несмотря на запреты и ограничения для людей возраста 65+. Вместе с Ширвиндтом в больничном боксе находится его супруга Наталья Белоусова.

Состояние обоих, к счастью, не тяжелое. У Натальи Николаевны болезнь протекает бессимптомно. Так что супругов скоро отпустят домой.