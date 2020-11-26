Артур Чилингаров: Я пережил блокаду Ленинграда и 25 лет был во льдах. Таких даже COVID не берет - перенёс его на ногах

Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент Межрегиональной общественной организации Ассоциации полярников, депутат Государственной думы РФ Артур Чилингаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...- Артур Николаевич, ученые вот изучают сейчас такой феномен - оказывается, тех, кто выжил в блокаду Ленинграда, COVID не берет.

- Нет, я пока такое не читал.

- Да! Так и пишут: «Блокадники могут быть предрасположены к более эффективному противостоянию вирусу...» Вот такую теорию сейчас ученые, врачи обсуждают, изучают…

- Ко мне никто пока не обращался. Вот ты один знаешь, что я блокадник.

- Я и Путин.

- Да. (Артур Чилингаров вместе с Президентом России всегда участвует в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвящённых снятию блокады Ленинграда. - А.Г.)

- Скажите, а вы же со многими блокадниками знакомы, кто в ваши общественные организации входит?

- Конечно.

- Постоянно общаетесь с ними. У них как здоровье?

- Крепкие вообще все.

- И как сами оцениваете то, что COVID к блокадникам не пристает!

- Ну, блокада же... И сама ситуация - экстремальная. Закалка, закалка... Питание? Никакого почти очень многие не получали. И - «держали фигуру»…

- Это вы в кавычках говорите, да?

- Ну, конечно.

- Так.

- Ну, блокада - она формировала организм человека, который воспринимал трудности достойно.

- Вы там сколько провели? В блокадном Ленинграде...

- Ну, я прожил до 1944-го, до самого снятия блокады.

- Совсем ребёнок...

- Я родился в 1939-м, блокаду в 1944-м сняли. Вот и считай. Когда Ладога ото льда освободилась, я на первой закрытой барже и был переправлен с бабушкой и сестрой в тыл, потом - в Усть-Каменогорск, в Казахстан.

- Вы за время блокады болели?

- Нет. А чем болеть? Ну, не знаю - мать ничего не говорила. Она же хотела меня отравить, потому что украли карточки…

- Да я помню, да. Вы мне рассказывали как-то.

- Украли карточки. Нечем было кормить. А болеть? Нет... Ну, я ж говорю - закалка все-таки. Дети, которые жили в блокадном Ленинграде, были определенного такого склада.

- Я помню, вы мне еще говорили, что клей столярный вам бабушка варила.

- Столярный клей. Олифа. (Это строители знают.) Студень был из столярного клея.

- Ученые уже говорят, что «одной из основных причин смерти от коронавируса является слабое противодействие со стороны иммунной системы человека».

- Ну, когда ты голодаешь и живешь в этих сложных условиях, конечно, организм больше сопротивляется. Это и так ясно. Оно влияет на жизнедеятельность организма.

- А остальные блокадники, которым тоже, как и вам, за 80…

- Ну, многие блокадники занимаются, во льдах плавают...

- В смысле - как?

- А они - зимним плаванием…

- А, моржи, что ли?

- Да, моржи. И сейчас не балуются обжирательством, а держат фигуру. Обжорство влияет на продолжительность жизни.

- Вы мне как-то еще секрет открывали, что у вас супруга коронавирусом переболела, да?

- Да.

- Вы в одном доме же с ней - на даче - живете? В одной комнате или в разных?

- Нет, в разных комнатах, но мы - да, в одном доме.

- Как она перенесла болезнь?

- Ну, непросто.

- Но вы же все время рядом были?

- Ну, я в другом отделении комнаты. Я рядом не был.

- Ну, стакан воды подносили, чай, еду?

- Нет, там подносили другие люди. Я отделился, меня не положили в больницу с условием, что отселюсь. В другую часть дома.

- И вас не тронула корона?

- Ну, как же не тронула? Ну, я тоже перенес. Но в легкой форме.

- А, и вас - тоже?

- Да, на ногах.

- А как вы лечились?

- Я никуда не уезжал. В другой части дома принимал лекарства, которые мне выписали.

- А вы легче, чем супруга, перенесли COVID?

- Ну да, бессимптомно.

- Видимо, повлияло то, что у вас закалка блокадная, да?

- Наверное.

- Вы врачам, которые приезжали, сказали, что вы блокадник?

- Там знают, те - кто приезжал. Ну, специально не говорил я. Ну, блокадник...

- У вас была температура?

- Нет, у меня не было температуры и не было никаких симптомов. Мы перенесли на ногах.

- И жена тоже на ногах?

- Да. Не было никаких симптомов. Я, видимо, определенную закалку еще и в Арктике прошел.

- А вы сколько провели в Арктике в общей сложности?

- Много.

- Ну, сколько лет?

- Ну, 25. Больше даже,

- И все время во льдах?

- Да! Хватит тебе про корону,

- Да я уже про то, что вы же нас с фотокором Володей Веленгуриным позвали на Северный полюс. Это же тоже прививка будет против COVID какая-то? Что во льдах побудем.

- Ну, конечно. А ещё - и закалка.

Сейчас в Госдуме рассматривают бюджет... Вот я и обращаюсь через «Комсомольскую правду» с тем, чтобы с пониманием отнеслись к просьбе министра экологии Силуанова и Чилингарова по организации дрейфующей станции «Северный полюс». Мы такое письмо написали и передали...

Ведь Россия сильна и арктическими просторами, и высокими широтами. И, конечно, нужны дрейфующие станции, аэродромы, это все должно быть на льду, и - работать!

- Извините, а сколько вы болели, по времени?

- Опять ты про это! Ну, пару месяцев - точно. Ну, я ждал, когда будут показатели. Три раза сдавал мазок и на антитела.

- Сейчас у вас есть антитела?

- У меня очень мало антител.

- Потому что вы блокадник, да, у вас и так было противодействие против COVID, я правильно понял?

- Ну, наверное. Но, смотри, чтобы ко мне после твоей статьи все не пошли за разными рекомендациями.

- Нет, они теперь будут Чилингарова изучать как уникальный организм.

- Ну, мне 82-й год уже пошел…

- Ну, вот, значит, будут изучать теперь вас как человека, у которого не только волшебная борода, где можно волосок выдернуть, немного поколдовать, и все желания сбудутся…

- Бороду я сегодня постриг.

- Как? Зачем? Вообще вы без бороды, что ли теперь совсем?

- Нет, немножко оставил.

- Ну, хорошо, а то вы меня напугали… Как же - без чилингаровской бороды-то?

- В основном все осталось. Вырастет...

- Ещё, значит, поколдуем?

- Поколдуем, Саш. Да!