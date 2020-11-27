Коронавирус в Москве, последние новости на 27 ноября 2020 года: закрывать столицу на карантин не будут, но заболевших становится все больше

Накануне в Москве было выявлено 6075 новых случаев заражения ковидом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Москве было выявлено 6075 новых случаев заражения ковидом. Такие данные предоставляет оперштаб столицы. Число заболевших последние дни колеблется вокруг этой отметки. Однако впервые за время за долгое время была зафиксирована положительная динамика по числу выздоровевших горожан. Их больше, чем новых пациентов — 6229.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — напомнили в оперштабе по противодействию распространения инфекции в Москве.

Закрывать Москву на карантин пока не планируются. Действующие антиковидные мероприятия пока помогают избежать крайней меры. Однако в мэрии признают, что ситуация остается тяжелой, растет число госпитолизаций.

Все ограничительные меры решено оставить в силе минимум до 15 января. Речь про домашний режим для пожилых, ношение масок и перчаток, дистант для старшеклассников и студентов, а также работу ресторанов до 23:00.

Тем временем представители бизнеса запустили флешмоб #наденьужеэтумаску. Рестораторы устали от того, что посетителей не хватает, а значит заведения теряют прибыль. Кроме того, нередки случаи когда из-за несоблюдения масочного режима кафе закрывают и штрафуют.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не заниматься самолечением коронавируса и не закупать лекарства без назначения врачей. Глава города сообщил, что те, кто практикует самолечение, потом оказываются не просто на больничной койке, а сразу в реанимации.

Также мэр столицы сообщил, что половина москвичей имеют популяционный иммунитет к ковиду. Однако это вовсе не означает, что переболевший человек не может заразиться во второй раз.

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