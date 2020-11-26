Собянин продлил ограничения из-за коронавируса в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский мэр Сергей Собянин продлил меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в российской столице до 15 января 2021 года. Изначально ограничения должны были закончиться 29 ноября, однако эпидемиологическая ситуация в регионе остается слишком напряженной.

В соответствии с указом градоначальника, до середины января следующего года пожилым гражданам Москвы в возрасте старше 65 лет и людям, которые страдают хроническими заболеваниями, советуют соблюдать домашний режим самоизоляции.

Предприятия и организации российской столицы обязаны обеспечить дистанционный режим работы для своих сотрудников: на «удаленку» работодатели должны перевести по меньшей мере 30 процентов своих подчиненных.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Москве будут закрыты все городские досуговые учреждения для детей.

- Динамика рост числа зараженных постепенно сглаживается, однако говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости в городе пока преждевременно, - написал Сергей Собянин в блоге на своем официальном сайте.

Он подчеркнул, что эксперты в области эпидемиологии полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет опрометчивым решением.

Как сообщал сайт kp.ru, Москва на сегодняшний день находится на первом месте в России по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в столице подтверждено 6075 новых случаев заражения, госпитализировано еще 1759 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 437 человек.