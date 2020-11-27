Дмитрий Шепелев называет ребенка возлюбленной своей дочерью

Телеведущий удивил поклонников Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Шепелев никогда не рассказывает о своей личной жизни. Два года он живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Однако лишь недавно разместил фото с возлюбленной, посвятив ей трогательные слова. А теперь новое признание. Оказывается, Дмитрий называет ребенка избранницы своей дочерью.

Дмитрий Шепелев много работает. А все свободное время старается посвящать семье. На днях он рассказал, как проводит время с близкими.

"Кате подарили по случаю торт с ее фигуркой. Дети, и я вместе с ними, были счастливы ее поделить. Дочь выбрала голову, пилила ножом без угрызении совести. Платон... Ну что скрывать, «там где сиси». Мне досталось все остальное. В общем, все остались довольны. И даже Катя", - написал в блоге шоумен, разместив фото.

О романе Шепелева и Тулуповой впервые заговорили в 2016 году - через год после смерти прежней возлюбленной телеведущего Жанны Фриске. Дмитрий познакомился с Екатериной в детском саду, куда они водили своих детей. У Тулуповой есть дочь Лада от прежних отношений. "Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада - лучшие друзья с самого раннего возраста", - делился телеведущий.

Через два года пара стала жить вместе. В 2019 году Дмитрий сделал предложение любимой. Они обручились. Сейчас пара подыскивает новую просторную квартиру для своей семьи в центре Москвы. Платон и Лада в 2020 году пошли в первый класс. Дети учатся в английской спецшколе.

Шепелев как-то признавался, что по-настоящему ощутил, что такое семья, именно с Екатериной. "До меня совсем недавно дошло, как важно, как необходимо иногда проводить время наедине и без детей. Потому что круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто - раз в пару месяцев, наверное", - говорил он.