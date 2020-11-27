В МВД рассказали, каким будет электронный паспорт РФ: подробности

Образец дизайна электронного паспорта гражданина России, представленный летом 2019 года. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Уже через год паспорт гражданина России можно будет носить в отделении кошелька, как кредитку. МВД России совместно с Минцифры России, Правительством Москвы, другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом собирается запустить на территории Москвы эксперимент по внедрению паспорта с электронным носителем.

- С 1 декабря 2021 года москвичам начнут предлагать получить обычный или пластиковый паспорт с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о гражданине и его цифровую подпись. Новый цифровой паспорт будет размером с водительские права. Если эксперимент пройдет успешно, то этот опыт распространят уже на всю территорию страны, - сообщили "Комсомолке" в МВД России.

В ведомстве отметили, что разработчики предполагают, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью.

"Новый электронный документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные о регистрации по месту жительства, о семейном положении и о детях. При этом фотография,QR-код, номер документа, ФИО, год рождения гражданина, дата получения и срок действия паспорта будут нанесены на саму пластиковую карту", - сообщают подробности разработчики.

Помимо самого паспорта разрабатывается мобильное приложение, которое позволит использовать документ удаленно. То есть гражданин получит возможность подтверждать свою личность в виртуальном мире при заключении сделок и трудоустройстве.

Пока не ясно, насколько это будет безопасно: не могут ли злоумышленники создать копию паспорта гражданина, чтобы обчистить электронные карты, взять на него кредит или переоформить его недвижимость.

"Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки", - говорится в техническом задании.

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