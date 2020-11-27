В Москве ведущую популярной телепередачи «Час суда» признали мошенницей

Елена Дмитриева в передаче "Час суда". Фото: Кадр видео

Кого не ожидали увидеть на скамье подсудимых, так это Елену Дмитриеву, которая много лет была ведущей весьма популярной телепередачи «Час суда». В эфире она выносила приговоры, сидя в черной мантии с молоточком в руках.

Когда в пятницу, 27 ноября, женщина вошла в настоящий судебный зал Замоскворецкого районного суда Москвы, ее не узнали бы даже самые ярые поклонники телевизионного шоу. Пополневшая, с взъерошенными волосами вместо привычной укладки, да и еще и наряд скромнее некуда: черная жилетка сверху водолазки «прощай молодость».

Оказалось, что уголовное дело по статье 159 УК РФ против Елены возбудили еще год назад. По версии следствия, Дмитриева дала обещание оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером. Не бесплатно, конечно, а за 80 миллионов рублей. В итоге обещанной помощи бизнесмен не получил и подал заявление в полицию.

Фемида оказалась на его стороне.

- Обвиняемая признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на два года, — сообщили kp.ru в пресс-службе суда.

В суде Дмитриева вину так и не признала. Скорее всего, приговор она обжалует.