Странный вид Дмитрия Диброва вызвал оторопь

Телеведущий Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце октября Дмитрий Дибров рассказывал поклонникам о своем кардинальном преображении. 61-летний телеведущий признался, что омолодился в спецклинике. Однако на днях многодетный отец появился на одном из светских мероприятий, напугав поклонников внешним видом.

Дмитрий Дибров несколько месяцев назад перенес инсульт. Процесс восстановления занял продолжительное время. Телеведущий заметно похудел, а потом омолодился, о чем рассказал в блоге. "Честно сказать, волновался, принимая решение о кардинальной перемене. По поводу косметологии - да, без профессионалов не обошлось. Было бы враньем отрицать этот факт", - признался многодетный отец.

Однако особо подчеркнул, что никакого хирургического вмешательства не было. Выглядеть бодрым и цветущим ему помогли мезотерапевтические коктейли - специальные препараты, которые вводятся под кожу тонкой иглой. Дмитрий прошел комплекс процедур по методике "Стройное лицо".

"Прощай, подтяжки и филлеры! Без операции, практически при отсутствии реабилитационного периода пациенты получают четко очерченное подтянутое лицо, отдохнувший, ухоженный и подтянутый вид, причем уже на следующий день. Буквально за одну процедуру можно привести себя в порядок для «красной дорожки", - хвастался Дибров.

Какого же было удивление поклонников, когда ровно через месяц они увидели кумира на одном из светских мероприятий. Внешний вид артиста поразил публику. "Телеведущий Дмитрий Дибров получает от нас приз в номинации «Когда хотел омолодиться и примодниться, но что-то опять пошло не так»", - пишут фолловеры.

Дибров заметно располнел. Помимо прочего он нарядился в модные ныне шаровары с мотней до колена. Именно они и вызвали оторопь. "Ничего себе трансформация", "После инсульта сильно сдал", "Зачем такое на себя надевать", "Такие штаны носит. Но штаны ад просто", - делятся мнением фанаты.

Отметим, 61-летний телеведущий счастливо женат на эффектной модели Полине, которая моложе его на 30 лет. Супруги воспитывают троих сыновей. Чтобы соответствовать привлекательной супруге, а также хорошо выглядеть на экране, звезда шоу "Кто хочет стать миллионером" тщательно следит за собой и модно одевается.

К слову, от предыдущих браков у артиста есть взрослые сын и дочь. Дибров, кстати, год как дедушка малышки Лады.