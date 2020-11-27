Отшельница Агафья Лыкова получит от Олега Дерипаски новую избу

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Хакасская отшельница Агафья Лыкова написала письмо сибирскому промышленнику Олегу Дерипаске, где попросила построить для нее в тайге новую избу. Об этом в своем Фейсбуке рассказал директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

"Будучи в командировке в Москве, посетил Русскую Православную Старообрядческую Церковь. Удалось лично встретился и пообщаться с Митрополитом Московским и всея Руси Корнелием. Поделился последними новостями с Заимки Лыковых и рассказал о желании одного из известных предпринимателей и меценатов помочь в организации строительства нового дома для таежной отшельницы. Ранее Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь и написала письмо, в котором попросила Олега Владимировича посодействовать строительству нового жилья", - сообщил о полученном благословении Непомнящий.

Предыстория такова: оказывается, известный в России меценат и общественный деятель Олег Дерипаска отправлял таежной отшельнице помощь. Вот и недавно в глубине тайги сел целый вертолет с полезным грузом. В нем были продукты, постельное белье, разные другие полезные в быту вещи. Была среди них и новая печка.

Но ставить новую печь в ветхую избу Агафья не решилась: столетний дом мог не выдержать такой перестройки.

И тогда Агафья решилась попросить Дерипаску в своем благодарственном письме помочь построить ей в тайге новое жилище. Как стало известно "Комсомолке" промышленник распорядился оказать помощь 76-летней отшельнице.

заповедника "Хакасский" на помощь к Лыковой уже подобрал и отправил помощника - Николая Седова. Старовер, сын геолога Ерофея Седова, который когда-то и обнаружил заимку с Агафьей, должен будет помочь отшельнице вести ее домашнее хозяйство.

Напомним, заимку Лыковых совершенно случайно открыли геологи в 1978 году. Выяснилось, что семья жила в изоляции с 1930 года. В 1981-м умерли братья и сестра Агафьи, в 1988 году — отец. Ее мать умерла еще до того, как о поселении стало известно. С тех пор отшельнице периодически помогали сотрудники заповедника, волонтеры, а также чиновники. Тюменский и Ишимский музеи 14 ноября открыли совместный проект "Путешествие в чистую землю. Старообрядцы Лыковы". Среди экспонатов предметы, собранные на заимке Лыковых журналистом «Комсомольской правды» Василием Песковым и рисунки сделанные на заимке художником Рудольфом Симановым. В интернете также прошла презентация книги алтайского егеря Сергея Усика «Исход. История семьи Лыковых», в которой есть и рассказы Агафьи Лыковой, и история жизни ее семьи.