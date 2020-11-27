Кто навязывает Украине вражду с Россией: эксперт рассказал, замешан ли в этом Запад

Идею национализма и вражды с Россией Украине навязывает Запад Фото: EAST NEWS

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что ложную «национальную идею» вражды с Москвой его родной Украине навязывает Запад. Напомнив, что пятый президент страны Порошенко принял стратегию национальной обороны, которая предусматривает использование территории незалежной странами северо-атлантического блока для противостояния с Россией, депутат Рады подчеркнул, что и шестой глава государства, Зеленский, подписал Указ, по которому в течении года разрешены военные учения альянса на территории самостийной.

Прокомментировать ситуацию kp.ru попросила Андрея Окара, директора Центра восточноевропейских исследований.

Андрей Окара, директор Центра восточноевропейских исследований. Фото: Кадр видео

- Какие примеры в жизни Украины подтверждают то, что ей навязывает вражду с Россией Запад?

- Все, что касается моделирования идеального прошлого — это называется «политика памяти». Выстраивание исторических нарративов. Это борьба за «правильную историю» - ее ведут все, в той или иной степени. Если начать анализировать сериал «Иван Грозный» — он не столько о прошлом, сколько о настоящем и будущем. На Украине вопрос взаимоотношений с Россией долгие годы являлся важнейшем в национальном самосознании. В отличие от России.

- Важный, но не главный...

- Возможно, он был одним из главных — но, наверное, не самым. Он, вероятно, был завязан на вопрос «Что есть историческая Россия?». В формате ли Великороссии или в каком-то ином. За последние 6 лет тема в массовом сознании россиян актуализировалась.

- СМИ постарались.

- Ну да, в том числе благодаря телевидению. Раньше на Украине многие задавали себе вопрос: кто мы по отношению к России? Сейчас такой вопрос навязан и России. Тема отношений и противостояний с восточным соседом была актуальна в первую очередь для интеллектуалов, интеллигенции украинской. Шло моделирование национальной гордости.

- Одно дело — игры интеллектуалов, другое — национальная стратегия, в которой один президент принимает возможность ввода войск НАТО на свою территорию, другой — говорит о натовских учениях в течении года…

- Да, тема жесткого противостояния с российской стороной в национальном самосознании за последние лет шесть стала одной из приоритетных. Когда депутат Кузьмин говорит о том, что Запад навязывает Украине это противостояние с восточным соседом — он не прав. Эта тема и так является одной из доминирующих в современном самосознании украинцев. Роль Запада тут не актуальна, его усилия и не нужны здесь.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. Фото: facebook.com/RRKuzmin/

- Зеленский, поддерживая линию предшественника на противостояние с Россией, — самостоятелен в таких решениях?

- Насколько кто субъективен — это сложная оценочная дискуссия. В чем есть консенсус в современной украинской политической элите? И, может быть, в некоторых сегментах электората. В том, что нужно или нужно Украине в НАТО — тема, дискутируемая в обществе. Но до 2014-го она была связана с цивилизационной ориентацией, с наследием холодной войны, когда НАТО был врагом. Эта тема разделала людей, политический класс. Теперь - объединяет.

- НАТО теперь друг, а Россия враг?

- НАТО - не друг — альянс воспринимается как возможный гарант обеспечения территориальной целостности страны. То, что депутат Кузьмин говорит именно так… Наверное, он хотел понравиться небольшой части нашего электората. Но не нужно вовлекать никакой Запад. Мы видим, какие месседжи идут в сторону Киева из Европы: Эй, вы, давайте уже, Украина с Россией, помиритесь - своими силами. Может, мы и способны помочь, но это, в общем, ваше дело, а эта война на юго-востоке создает риски и угрозы для нас. Главный тренд: нам ваша вражда доставляет много проблем, экономических в том числе. Риски для транзита сырья и прочие. То есть, ваше противостояние создает нам проблемы, которых могло бы и не быть - вот посылы Запада.

- То есть западное отношение — скорее отстраненно- осуждающее?

- Скорее так. Даже Ангела Меркель шлет месседжи по поводу отношений Украины и НАТО, Украины и России — они такие... весьма жесткие по отношению к Украине. Смысл «намеков» - вряд ли мы можем себе представить Украину в НАТО в ближайшие несколько лет.

- Но к власти в США приходит Байден, ему Украина симпатична...

- Даже при возможном изменении отношения Запада к Украине, с приходом Байдена западный тренд по отношению к Киеву пусть и скорректируется, но насколько сильно? И непонятно, как это будет конкретно воплощаться? Все равно попытки Украины использовать и Европу, и США в своих отношениях с Россией на Западе просчитываются на раз два, и там на это обычно не ведутся. Ну вот хотел Киев получить некий статус «лучшего партнера НАТО», условно — и что? Не получил.

- Сколько людей на Украине думают как депутат Кузьмин, что Украину с Россией стравливает Запад?

- Наверное, столько же, сколько голосовали за партию, которую Кузьмин представляет — процентов 15-20.

- А остальные - за британскую военно-морскую базу в Николаеве?

- Иностранные военные базы на территории страны запрещены по Конституции. Британцы помогают базу в Николаеве строить. А учения? Ну что, пришли, задачи выполнили, ушли. Заявления о подогреваемой вражде рассчитаны, на мой взгляд, скорее даже не на украинскую, а на российскую аудиторию.