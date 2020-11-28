Протесты в Белоруссии, последние новости на 28 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Александр Лукашенко во время визита в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. Фото: REUTERS

Последние новости о протестах в Белоруссии на 28 ноября 2020 года:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь высказался о Конституции. Это произошло во время визита в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. Лукашенко назвал Конституцию страны продвинутой (как у России и Казахстана) и заявил, что является сторонником нового документа.

- Я никакую Конституцию не создаю под себя. Хочу сказать, что уже с новой Конституцией я с вами работать президентом не буду. Успокойтесь и перенесите это спокойно, - заявил глава государства.

На этой же встрече Лукашенко объявил о перехвате "закрытой пресс-конференции с участием Светланы Тихановской". С его слов, нынешний лидер оппозиции на мероприятии заявила, что "ничего не решает".

- Правильно, я знаю, что она ничего не решает. Она просто сидит, - заявил Лукашенко.

Тем временем штаб Тихановской инициировал дело против белорусских силовиков. Правда в Литве. По законам этой страны для суда нужно лишь присутствие заявителя, а в какой точке мира совершено преступление неважно. Потерпевшим по делу проходит предприниматель Максим Хорошин. По заявлению штаба, мужчина был задержан во дворе дома в Минске, а после избит в РУВД. После он выехал в Литву.

В МВД страны рассказали о задержании электромонтера из Лиды, который создал в Telegram «доску позора» для силовиков. 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об оскорбления представителя власти.

- Задержанный публиковал анкеты милиционеров с их фотографиями, домашними адресами и телефонами, сведения о членах семей правоохранителей. В квартире лидчанина оперативники нашли протестную атрибутику, нож, пневматический пистолет, которые вместе с техникой изъяли, - сообщили в ведомстве.