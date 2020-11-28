Помогут ли при коронавирусе витамины, цинк и снотворное мелатонин

Главное правило приема витаминов: они нужны только тогда, когда есть их дефицит. Фото: Shutterstock

В социальных сетях сейчас появилась новая мода, люди объединяются в группы и активно обсуждают способы противостояния ковиду. Во многих советах от «моего друга – врача» фигурируют витамины и цинк, а также снотворное мелатонин, которое сейчас включают во многие схемы лечения. Помогут ли эти препараты, рассказывает наш эксперт, врач-терапевт и сомнолог Александр Мельников, который уже комментировал для kp.ru основные принципы ковид-терапии .

Витамины и цинк нужны, «пока гром не грянул»

Главное правило приема витаминов: они нужны только тогда, когда есть их дефицит.

- Если человек уже заболел, то нет смысла устранять дефицит именно в это время, и на течение ковида это вряд ли повлияет. Уровень витаминов и минеральных веществ, - это то, за чем нужно следить регулярно, - напоминает Александр Мельников. – И за уровнем витамина D в том числе, потому что половина взрослого населения у нас в стране страдает от дефицита витамина D. Практически всем взрослым людям при отсутствии противопоказаний и при отсутствии переизбытка этого витамина (что очень редко, но бывает) нужно пить витамин D в профилактических дозах. От этого вреда точно не будет, а добиться повышения общей устойчивости организма к различным инфекциям добиться можно.

Дефицит цинка чаще всего встречается у пожилых людей. Он может быть связан с неправильным питанием, нарушением обмена веществ (распада и метаболизма белков, например).

- Поэтому, да, дефицит цинка восполнять нужно, но тоже только заранее. Потому что, если начинать это делать, когда уже «гром грянул», вы заболели, то этим ничего не добьешься, - заключает Александр Мельников.

Мелатонин применяют и реаниматологи

Регулятор сна мелатонин стал появляться во многих успешных протоколах лечения ковида, например, его применяли в терапии президента США Дональда Трампа.

- Насчет мелатонина я не могу сказать ничего плохого, - отмечает Александр Мельников. – По основной специальности я сомнолог и сам его широко применяю. Препарат имеет мало побочных эффектов. В США он продается в виде биологически активной добавки, у нас тоже безрецептурный. Правда, насколько он эффективен именно при COVID-19, большой вопрос. Реаниматологи применяют мелатонин для пациентов с коронавирусом, потому что у них может нарушаться сон из-за шума техники и света. Некоторые врачи интенсивной терапии высказывают опасения по поводу его взаимодействия с другими препаратами, поэтому для самостоятельного использования я бы его все же не рекомендовал, только по предписанию врача.

Так что же по-настоящему лечит?

Сейчас врачи научились хорошо воздействовать на те опасные для здоровья состояния, которые следуют за ковидом. Это так называемая патогенетическая терапия COVID-19, в которой ключевую роль играют антикоагулянты и кортикостероиды.

Антикоагулянты – это лекарства, которые снижают свертываемость крови и тем самым предупреждают образование тромбов в сосудах, что очень часто бывает именно при ковиде. Цель такого лечения – предупредить тромбозы и тромбоэмболии, то есть отрывы тромбов и последующее поражение ими сосудов легких, что в свою очередь может быть смертельно опасным.

Препараты антикоагулянты действительно нужны, когда болезнь развивается в опасном направлении и они имеют подтвержденную клинически эффективность, уменьшают тяжесть течения ковида и риски, говорит эксперт. Правда, все эти препараты обладают достаточно серьезными, иногда опасными для жизни, побочными эффектами. Поэтому экспериментировать с ними, опираясь только лишь на присланные другом по вотсапу схемы лечения, не стоит. Похожая ситуация и с кортикостероидами, противовоспалительными лекарствами.

- Самые известные кортикостероиды, - это преднизолон и дексаметазон, который сейчас более широко используется именно в терапии ковида. Лекарства эти могут быть очень опасны, если их применять неправильно. Их стоит использовать, только когда течение болезни уже перешло в тяжелую стадию с дыхательной недостаточностью. В этих случаях дексаметазон в небольших дозах, в пределах нескольких миллиграмм в сутки, может оказать положительный эффект. Но это все касается только тех пациентов, которые находятся под контролем врачей в больницах, - обращает внимание Александр Мельников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ближайшие два-три месяца будут самыми тяжелыми": генетик дал прогноз по коронавирусу в России

Как изменился коронавирус за год и что нас ждет дальше, «КП» рассказал основатель и руководитель крупных научно-медицинских проектов (подробнее)