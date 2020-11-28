Началась последняя неделя акции туристического кешбэка за отдых в России: Купить - до 5 декабря, отдохнуть - до 10 января

Чаще всего путешественники получают компенсации за поездки в Сочи и Санкт-Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

Если хотите получить компенсацию от государства за отдых в России - имейте ввиду, что второй этап программы туристического кешбэка заканчивается совсем скоро, 5 декабря. До этого времени нужно успеть купить тур либо забронировать проживание в отеле. А отправиться в путешествие можно в течение всего декабря или на новогодние каникулы, вплоть до 10 января (важно: это крайняя дата окончания поездки, а не начала).

Минимальная продолжительность путешествия - 2 ночи, ограничений по стоимости и маршрутам нет. Получить кешбэк можно только на банковскую карту "Мир", ею же нужно оплатить онлайн-тур или проживание в отеле. Карты других платежных систем, увы, не подходят.

Кешбэк действительно подогрел интерес к путешествиям по стране, подтверждают в Ассоциации туроператоров России. Крупные туркомпании сейчас продают на 40% поездок по России, чем в те же даты год назад. Каждый второй из этих туров - именно по программе кешбэка.

Логично: впервые у туристов появилась возможность получить реальный возврат денег на свою банковскую карту. Максимальная сумма возврата, напомним, - 20 тысяч рублей.

Но есть и другая логика. Год назад в это время туроператоры вовсю продавали новогодние туры в Таиланд и Доминикану, Париж и Прагу, на горнолыжные курорты Европы. Сейчас большая часть зарубежных направлений недоступна.

В общей сложности, по данным Ростуризма, программой кешбэка уже воспользовались 200 тысяч россиян. Куда едут? Да в общем туда же, куда и без кешбэка. Вот цифры сервиса Level.Travel:

49% поездок, купленных по акции туристического кешбэка, - это поездки в Сочи (причем именно в приморские гостиницы и санатории, а не в Красную Поляну). Средний чек 35 300 рублей.

34% туров с компенсацией от государства - в Санкт-Петербург. В среднем путешественники платят за вояж в Северную столицу 10 300 рублей. А самый бюджетный тур в Петербург, за который покупатель получил кешбэк, стоил 3130 рублей - с перелетом и двумя ночами в отеле 3*.

В основном по программе кешбэка покупают недорогие туры - дешевле 25 тысяч рублей (таких 52%). Лишь 4% путешественников позволили себе потратить больше 75 тысяч рублей.

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