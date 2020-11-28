Дмитрий Песков и Татьяна Навка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские селебрити пришли на открытие ГУМ-катка. Это было одно из масштабных мероприятий в нынешних условиях. Артисты признавались, что это для них радостное событие и фактически приближение Нового года.

Ярким катанием удивил телеведущий Дмитрий Хрусталев, побывавший несколько дней назад в коме. Сам же артист признался, что кома была не настоящая, а предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Но несмотря на это телеведущий уже вернулся на работу в программу «Вечерний Ургант» и даже пришел покататься на коньках.

Переболевший коронавирусом Дмитрий Хрусталев уже вовсю гоняет на коньках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Смотрите, как артистично и энергично катается Дмитрий Хрусталев. Он и с пандой (тренажер для катания на коньках), и сам. Уже несколько кругов, и полон сил, - сказал фигурист Алексей Ягудин, который был ведущим на открытии ГУМ-катка.

Бодро и энергично катался на коньках и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пришел на каток вместе с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой и шестилетней дочерью Надей. «КП» поинтересовалась, как Дмитрий Песков чувствует себя. Напомним, что в мае он вместе с супругой переболел коронавирусом.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка привели на ГУМ-каток дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нормально. Я в мае переболел. Мы болели вместе с супругой Татьяной (прим. Навкой). Потихоньку все переболели. Сейчас уже с иммунитетом, - ответил Дмитрий Песков.

Сама же Татьяна Навка рассказала, что планировала создать еще одно ледовое шоу, но из-за ограничений не удалось.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка привели на ГУМ-каток дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Обычно в новогодние праздники мы показываем новую сказку на льду. В этом году мы были практически готовы. Но, к сожалению, эти условия, ограничения нам не дали возможность. Но на катке мы сегодня показали аж две сказки, в одной из них можно было увидеть нашу фигуристку Алину Загитову – мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств», а также отрывок из нашего первого мюзикла «Руслан и Людмила», - рассказала Татьяна Навка.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка привели на ГУМ-каток дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также она сказала, что сейчас в Москве очень мало мест, куда можно пойти с семьей – выставки и музеи закрыты.

- А каток на Красной площади будет потрясающим местом для проведения свободного времени. Это настоящая предновогодняя сказка, - отметила Навка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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