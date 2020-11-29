Помогите «Ассоль XXI века» выжить!

Даша была вынуждена забросить и сцену, и танцевальные выступления, и репетиции и даже школу Фото: Личный архив

Как Эгль предсказал Ассоль «Алые паруса», так сама судьба, кажется, предрекла Даше счастье в любви, позволив ей родиться, во-первых, красавицей, а во-вторых, именно 14 февраля, в Валентинов день! Васильковые глаза, губы идеальным «бантиком», растительная гибкость, птичья музыкальность и кошачья грация в танце… Чем не Ассоль? Только вместо парусника - дождь из «валентинок»! И вот он - самый романтичный возраст - шестнадцать лет! Но обещанного судьбой счастья так и не случилось.

Мало того, два года назад Даша была вынуждена забросить и сцену, и танцевальные выступления, и репетиции и даже школу. С тех пор она дома. Как в заточении. Сидит целыми днями у компьютера без сил, кашляет и бродит по соцсетям. Кумушки судачат: «красивая, вот и сглазили». Но у «сглаза» есть имя – муковисцидоз (МВ).

МВ – врожденное заболевание, в котором никто не виноват, которое невозможно полностью излечить, но можно «держать в узде», как, например, тот же диабет, если вовремя принимать необходимые лекарства. Но лекарства есть не всегда, ведь они дорогие и аптеки закупают не оригиналы, а их дешевые заменители, которые, увы, не справляются с болезнью. И МВ разрушает организм сначала потихоньку, исподтишка. Потом начинаются пневмонии. Легкие забиваются мокротой так сильно, что человек боится лечь спать, чтобы не задохнуться во сне. В больных легких поселяется очень опасная бактерия, с которой справляются только дорогие антибиотики, и те с трудом. А дальше либо гибель, либо пересадка сердца и легких.

Слава богу, Даше пока далеко до последней стадии, и все еще можно исправить. Но болезнь быстро набирает обороты. Обострения следуют одно за другим, любая ОРВИ заканчивается госпитализацией, и Даша давно не выходит из дома даже в промежутках между карантинами. Ее подружки взрослеют, танцуют, хотят гулять в парк, влюбляются…

- Это их праздник! – говорит она грустно. – А у меня 14 февраля просто день рождения.

Чтобы вернуться к нормальной жизни Даше необходимо лечение препаратом Гианеб, который помогает выводить мокроту из легких, не вызывая побочных реакций. В год только на этот препарат требуется 93 600 рублей, а ведь нужно много других лекарств. Для семьи, в которой работает только отчим (папа девочки умер пять лет назад), эти суммы равны приговору.

Пожалуйста, помогите девочке поправиться и стать счастливой!

Звоните: +7(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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