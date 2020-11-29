«Жена – это не пожизненная должность. Муж раз в четыре года пытается ее пересмотреть»: Вредные советы свахи Розы Сябитовой

Роза Сябитова — самая популярная сваха среди незамужних женщин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

58-летняя Роза Сябитова стала известной на всю страну, благодаря работе в «Давай поженимся!» Теперь самая популярная сваха в стране предлагает и услуги брачного агентства, и школы свах. Советы женщинам Роза Сябитова порой дает провокационные, есть среди них и полезные. На официальном сайте и в интервью сваха дает уроки по устройству личной жизни – поиску мужа, замужеству.

Читаем и разбираем советы Розы Сябитовой с психологом Инной Тлиашиновой.

Совет 1.

Сваха: «Поиск мужа — это серьезная работа. Необходимо относиться к нему, как поиску перспективной работы!»

Психолог: «С такой установкой у вас не будет никакого уважения к мужчине, а только потребительское отношение. Он будет это ощущать, что в итоге приведет к разводу. Начните с работы над собой. Представьте себя уже в роли жены, почувствуйте, какого бы вы хотели видеть рядом с собой мужа. Готовы ли вы ему соответствовать, отдавать всю любовь, уважать, поддерживать, если еще нет, то поработайте над собой, сделайте психологический разбор и в вашей жизни мужчина появится гораздо быстрее».

Совет 2.

Сваха: «Выбирайте сами, что для вас важнее — любить самой, или быть любимой. Женщина в браке счастливее, если ее любят».

Психолог: «Важно самой любить, уважать партнера. Женщина в браке счастливее в гармоничных отношениях. Если только позволять себя любить, то появится чувство неудовлетворенности, станет накапливаться энергия, которая выльется в чрезмерную - опеку над ребенком, любовь к работе или нежелание идти домой. Брачные отношения – это, когда оба партнера отдают друг другу любовь и уважение. Ощущаете ли вы в себе наполненность любовью и желание отдавать ее? Я часто сталкиваюсь с такой проблемой у женщин, но не переживайте, все это поправимо, главное – желание изменений у самой женщины».

Совет 3.

Сваха: «Мужчин, которые переживают расставания легко женить на себе. Нужно просто перехватить любовь другой женщины!»

Психолог: «Только не забывайте о том, что, когда он оправится от этих переживаний, то могут начаться сложности уже в ваших взаимоотношениях с ним. Лучше всего дать ему время на то, чтобы он отпустил ту ситуацию. Спросите, что ему не хватало, как он представлял себе будущее и вы поймете на каком языке любви нужно с ним говорить, что ему дать и как не потерять ваши отношения. Узнайте, что ему больше нравится: может быть, чтобы вы его чаще обнимали, были нежны или сообщали о заинтересованности в определенных поступках…»

Сама Сябитова кавалера скрывает. Демонстрирует его на фото только так — не узнать. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Совет 4.

Сваха Роза Сябитова о знакомствах на вечеринках: «Понравившемуся вам мужчине вы можете спокойно предложить знакомство, начав с приветствия: «Привет! Меня зовут Марина. Рада с вами познакомиться. И также спокойно принять его предложение. Это никого ни к чему не обязывает. На вечеринке можно познакомиться с большим количеством мужчин. Если понравился мужчина, то расспросите его, как часто он здесь бывает и возьмите это на заметку. Не «прилипайте к нему». Отказы от знакомств не должны вас расстраивать – вы пришли отдыхать…»

Психолог: «Да, вы вполне можете первой начать разговор с мужчиной. Но помните, что мужчина – добытчик. Ему интересно добиваться женщину, но в тоже время, ему хочется видеть ее заинтересованность, загадочность, огонь в глазах. Бывает нарушена иерархия у женщины, то есть она играет не свою роль (становится на место мужчины или матери для него) и это обязательно нужно исправлять. Также часто женщина хочет отношений, но подсознательно их боится. Это бывает из-за сексуальных блоков, травм детства, взаимоотношений между родителями – причины могут быть различными. Не закрывайте на это глаза, найдите причину того, почему рядом с вами еще нет мужчины и это станет 50% решением данной ситуации».

Совет 5.

Сваха: «Жена - это не пожизненная должность. Для мужчины это избирательная позиция, которую раз в четыре года, он пытается пересмотреть».

Психолог: «Пересматривать мужчина свою позицию может по нескольким причинам. Этот внутренний конфликт связан с неправильной установкой на поиск супруги, которая заставляет думать: возможно, где-то ещё вас ожидает партнёр получше…

Причины, по которым люди женятся, а потом пересматривают свой выбор могут быть разными. Это может быть нехватка эмоций и ощущений конфетно-букетного периода - возникает желание возвратить то время. Боязнь долгосрочных отношений или мысленное возвращение к негативному опыту какой-нибудь прошлой истории тоже откладывает отпечаток на настоящее и сеет сомнения. Все эти проблемы надо прорабатывать ради счастливого будущего».