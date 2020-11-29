В Москве медики полчаса реанимировали девятилетнего мальчика, которого брат ударил палкой на детской площадке

Ребенок потерял сознание и пережил клиническую смерть

Трагедией чуть было не закончилась обычная воскресная прогулка двух родных братьев. Все произошло днем, 29 ноября, на детской площадке во дворе одной из многоэтажек на улице Врачебный переулок, что на северо-западе столицы. По словам очевидцев, двое братьев сначала играли в догонялки, а потом один из мальчишек ударил другого палкой. Куда уж попал, неизвестно, но ребенок сразу после удара отключился.

- Мама звала на помощь. Прохожие стали звонить в службу спасения. Благо приехали врачи очень быстро. Но к тому времени у мальчишки уже остановилось сердце. Его откачивали примерно полчаса. За это время во двор приехали три неотложки, - рассказала kp.ru очевидец происшествия.

К счастью, реанимировать ребенка все-таки удалось. Сразу после того как сердце мальчика запустили, его увезли в больницу.

- На вид ему лет 8-9, не больше. Врачи сказали, что он пережил клиническую смерть.

Как сообщил "КП" источник в экстренных службах, сейчас мальчик находится в больнице. Однако пока с прогнозами медики не спешат. Ребенок в тяжелом состоянии.