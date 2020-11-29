Не желают мужики, чтоб дарили им носки: россияне назвали самые неудачные новогодние презенты

Россияне назвали самые неудачные новогодние презенты Фото: Shutterstock

Ну и как теперь жить, какие подарки дарить? Оказывается, футболки, носки и трусы - вовсе не самые желанные новогодние презенты для мужчин. А дамы не в восторге от игрушек, магнитиков и прочих сувениров. Это недавно выяснили аналитики портала Superjob. Они попросили 1600 взрослых респондентов из разных регионов России назвать худший или самый неудачный подарок, которые они получали на Новый год.

Как показал опрос, худший подарок для мужчин - это одежда: 13% представителей сильного пола высказали свое «фи» подобным презентам. К слову, дамы настроены не так радикально: лишь 4% из них считают такой подарок неудачным.

Лидеры женского антирейтинга подарков - всевозможные сувениры (игрушки, магниты, статуэтки), а также сладости. А вот мужчины оказались вовсе не против тортиков и конфет - лишь 1% представителей сильного пола назвал такой подарок неудачным.

И самый позитивный итог опроса: 28% опрошенных признались, что им никогда не дарили плохих презентов на Новый год, а 24% считают, что самое худшее - это вообще остаться без подарка.

Назовите самый неудачный подарок, который вы получали на Новый год:

Назовите самый неудачный подарок, который вы получали на Новый год

КСТАТИ

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