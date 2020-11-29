Запад требует запретить фигуристкам до 17 лет выступать среди взрослых. Что будет со школой Тутберидзе

Россия может потерять целое поколение талантливых спортсменок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В женском фигурном катании зреет революция. Норвегия предложила поднять до 17 лет возраст, с которого фигуристкам разрешено участвовать во взрослых соревнованиях. Легендарная Татьяна Тарасова ответила норвежцам в том духе, что звать вас никак, и с каких это пор Норвегия устанавливает законы в фигурном катании. Но на самом деле идея сделать соревнования женскими, а не детскими, все более популярная в Европе. До Норвегии то же самое предлагала Швеция, и все идет к тому, что очень скоро для 15-летних фигуристок дорога на Олимпиады будет закрыта.

Поднять возрастной ценз до 17 лет хотят по трем причинам:

Первая. 15-летние фигуристки гробят себя физически.

Это действительно так. Если ты хочешь претендовать на олимпийские медали, ты уже в 13-14 лет должна выучить элементы ультра-си. А к 15-ти годам ты обязана уметь прыгать четверные, потому что потом наступит пубертатный период, тело изменится, и выучить квады уже будет почти невозможно.

Но плата за такие нагрузки в детском возрасте очень страшная. Посмотрите на чемпионку мира Евгению Медведеву - она уже несколько лет не может выбраться из полосы травм. Вспомните Аделину Сотникову: в 2014 она выигрывала Олимпиаду, а потом ей пришлось делать операцию на позвоночнике. И не забудьте еще о десятке фигуристок рангом чуть ниже, которые сошли с дистанции из-за серьезных травм.

Вторая. Девочки не готовы психологически к таким нагрузкам.

Еще один довод в пользу того, что на Олимпийских играх и чемпионатах мира дети не должны выступать. Современный спорт – это шоу, это развлечение толпы, и заставлять детей делать это шоу не этично. Тем более, когда это приводит к психологическим срывам. Еще одной героине Сочи-2014 Юлии Липницкой пришлось ложится в клинику, чтобы лечится от анорексии. А сколько еще было психологических проблем, о которых публика не знает.

Третья. Маркетологам нужны «долгоиграющие» звезды.

Еще одна причина для поднятия возрастного ценза в том, что карьеры звезд-фигуристок очень скоротечны. Только широкая публика успевает привыкнуть к новому имени, только рекламодатели выберут новое узнаваемое лицо для контракта и начнут его раскручивать, как спортивный путь звезды заканчивается. Во всем мире, где на спорте принято зарабатывать, такую частую смену кумиров считают огромным недостатком женского фигурного катания.

Изменения могут принять уже в 2021 году

Есть еще несколько аргументов. Например, женское фигурное катание - самый юный вид спорта, во всех остальных разрешенный возраст намного выше. Или вопрос эстетики – по-настоящему женское фигурное катание считается более совершенным и наполненным смыслом, чем угловатое юниорское, пусть и с более сложными прыжками. И с каждым разом руководству ISU все сложнее и сложнее игнорировать этот вопрос о возрасте.

Так что возрастной ценз для фигуристок поднимут наверняка. Это понимают все. Вопрос лишь когда: успеют провести Олимпийские игры 2022 года по старым правилам или в Пекине смогут соревноваться только фигуристки с 17 лет?

Неужели Валиева, Усачева и Хромых «пролетят» мимо ОИ?

Если конгресс ISU выберет второй вариант, то больше всего пострадает школа Этери Тутберидзе. Именно ее команда готовит к Пекину-2022 Камилу Валиеву, а также Дарью Усачеву и Маю Хромых. В 2022-м им будет только по 16 лет. А еще хуже то, что к следующей Олимпиаде им будет уже по 20 лет, а это почти приговор. И если реформу примут с ОИ-2022 это будет максимально нечестно по отношению к ним.

Да и вообще Тутберидзе придется менять методику с таким расчетом, чтобы выводить своих воспитанниц на пик формы к 17-ти годам. С другой стороны, в Хрустальном продолжают работать и с Анной Щербаковой и даже забрали обратно с Евгенией Медведевой. Может быть уже готовятся к повышению возрастного ценза и нарабатывают методики.