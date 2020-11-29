В шоу «Голос» грядут нокауты: Роман Архипов вылетел, дочери Романа Будникова осталось два шага до победы

В следующем этапе уже зрители смогут повлиять на решение наставников. Фото: Максим ЛИ

Два этапа шоу «Голос-9» прошли. Впереди — нокауты: период, когда зрители получают право на голосование. Правда, их оценки все еще суммируются в процентном соотношении с вердиктом наставников (в пропорции 60% на 40%). Вокальные тренеры разобьют команды на две тройки, внутри каждой из которых только один артист или артистка получат шанс пройти дальше. «КП» представляет тех, кто еще в борьбе, и самые популярные выступления участников.

Команда Басты

Пока это самая обсуждаемая сборная. Что понятно: в команде выступает Александра Будникова — дочь ведущего «Доброго утра» Романа Будникова. В поединках девушка выступала в тандеме с Максимом Коковиным — они пели песню «Весна» группы «5’Nizza». Сергею Шнурову номер категорически не понравился, он вспомнил, как был на концертах этой группы — и там царило совсем другое настроение. Однако Басту все устроило и он пропустил дальше 18-летнюю Сашу Будникову. Видео с выступлением вокалистки набрало четверть миллионов просмотров в Youtube. Самый популярный комментарий такой: «На выставке кошек победила кошка организатора».

Кто еще остался в команде: Фантине Притула, Сергей Замков, Елизавета Пурис, Марина Строкаченко, Василий Пасечник.

Команда Шнурова

Самым неожиданным событием у Сергея Шнурова, пожалуй, стал вылет Романа Архипова - участника «Фабрики звезд» и экс-солиста «Челси». Вместе с Надеждой Самковой артист, которого привыкли видеть в нежно-ванильном образе, спел жесткую рок-балладу группы Metallica — Sad but. Но смена образа (Роман, кстати, довольно давно отказался от попсы) не помогла. Наставник объяснил, что ему понравилось ставить эксперименты над людьми — и с Надеждой это получается гораздо интереснее. Архипов не обиделся — вежливо поблагодарил всех и ушел. Выступление пары за сутки набрало более 200 тысяч просмотров в Youtube.

Кто еще остался в команде: Мария Русакова, Богдан Кияшко, Жан Милимеров, Лейла Мурадова, Юрий Гордиенко.

Команда Полины Гагариной

У Полины было несколько очень ярких дуэтов, но на настоящий момент рекорд по просмотрам — у выступления самой младшей участницы шоу «Голос-9», 17-летней Яны Габбасовой и Даниила Дудина — более 243 тысяч просмотров. Наставница дала артистам песню «Птиченька» группы «Зверобой» (еще ее любит петь Зара). И представительница Нефтекамска блестяще справилась с задачей, выдав чистые партии и самобытный тембр голоса. В итоге несовершеннолетняя девушка прошла дальше.

Кто еще остался в команде: Гор Испирян, Кристина Королькова, Кирилл Суслов, Александра Мостовяк, Сафаэль Мишиев.

Команда Валерия Сюткина

Самый старший наставник девятого сезона шоу поставил несколько изящных номеров в любимой музыкальной стилистике. Одним из таких стал поединок Дмитрия Венгерова и Олега Шерина (255 тысяч просмотров в Youtube). Парни скакали по сцене в блестящих костюмах среди всполохов света. Валерий решил оставить в проекте Олега. А еще в команде бывшего лидера группы «Браво» поет незрячий пианист-виртуоз Олег Аккуратов — и в будущем тренеру, прямо скажем, будет очень непросто быть объективным и непредвзятым во время нокаутов с участием парня.

Кто еще остался в команде: Александр Еловских, Сурен Платонов, Максим Жигалев, Олег Аккуратов, Эленэ Нинидзе.

«Голос», Первый, пятница, 21.30

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