Влад Сташевский мечтает встретиться с сыном, которого бросил 22 года назад

Сыну Влада Сташевского Даниилу (слева) сейчас 22 года. Артист мечтает встретиться с ним. Фото: Инстаграм и кадр видео.

Звезда 90-х Влад Сташевский почти 20 лет не видел своего сына. Даниил родился в 1998 году в браке артиста с Ольгой Алешиной. Супруги разошлись, когда Сташевский был в зените славы, и с тех пор певец не виделся с сыном. Сейчас артист участвует в проекте «Суперстар!» телеканала НТВ. Пользуясь случаем, он с экрана обратился к 22-летнему Даниилу и предложил сыну возобновить общение.

Певец признался: его очень угнетает то, что он потерял возможность видеться со своим ребенком. Поэтому он решил публично рассказать сыну о своей отцовской любви. Он надеется, что Даниил услышит его слова, поймет и захочет встретиться.

- Даня, дорогой, я буду рад увидеться. Давай как-нибудь состыкуемся, найдемся. Уже пора, уже можно. Ты уже взрослый, - заявил 46-летний артист.

В эфире канала НТВ Сташевский обратился к сыну и предложил встретиться. Фото: кадр видео.

Сам Влад тоже вырос без отца, который ушел от его матери и не захотел больше видеться с сыном. В одном из интервью Сташевский рассказал, что давно простил отца, тем более, что его уже нет в живых.

- Папу я давно простил, очень давно. Нельзя жить с обидой. Это важно. Тем более что на сегодняшний день его уже год как нет на свете, - рассказал Сташевский.

Влад жалеет, что давно потерял связь с сыном. Фото: кадр видео.

В первый раз Влад женился в 24 года, когда его слава гремела по всей России. Многие девушки сходили с ума от любви к симпатичному артисту. Но он выбрал особенную поклонницу: его невестой стала Ольга Алешина, дочь миллионера Владимира Алешина, генерального директора спорткомплекса «Лужники». Пара сыграла свадьбу в 1997 году, через год у них родился сын Даня. Однако супруги довольно быстро поняли, что они очень разные люди. Сташевский и Алешина развелись в 2002 году, после чего Влад (как поговаривают, не без вмешательства состоятельной семьи Ольги) перестал видеться с сыном.

Сташевский и Алешина развелись в 2002 году, после чего Влад перестал видеться с Даней. Фото: кадр видео.

Следующие годы были для артиста непростыми: его слава клонилась к закату, новые песни проваливались и не имели успеха. Сташевский остро переживал неудачи, начал пить. Пытаясь найти себя, участвовал в телепроекте «Последний герой», играл в театре. Жизнь начала налаживаться, когда он встретил 18-летнюю Ирину Мигулю. Девушка стала его второй женой, у пары растет 12-летний сын Тимофей. Ирина по профессии психолог. Влад же пытался зарабатывать на жизнь бизнесом, но его фирма по утилизации отходов прогорела. Сташевский вернулся к концертной деятельности: стадионов он не собирает, но верные поклонники у него остались.

Его бывшая жена Ольга Алешина тоже снова нашла семейной счастье. Она вышла замуж во второй раз за бизнесмена Якова Панченко, совладельца российского подразделения торговой сети "Стокманн". У нее трое сыновей. Причем младший сын появился у 46-летней Ольги совсем недавно, ребенка родила суррогатная мать. Ольга Панченко – владелица собственного бизнеса, она основала бренд модной одежды Paola Ray. В Инстаграме Панченко часто публикует фотографии сыновей, в том числе и старшего Даниила, которым она очень гордится.

К слову, не так давно в Инстаграме Ольга подняла тему взаимоотношений с бывшими. Опубликовав свои архивные снимки с Владом Сташевским и с маленьким Даней, она написала, что им с бывшим мужем не удалось остаться друзьями.

- Хочу затронуть важную и болезненную тему: этикет сосуществования с бывшими (супругами, начальниками, коллегами). К сожалению, не всегда удаётся выстроить хорошие отношения с бывшими и перекинуть устойчивый мостик между твоим прошлым и будущим. К примеру, мне со своим бывшим супругом этого не удалось, - призналась Ольга.