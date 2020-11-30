Человек-олень и запрет на продажу балалаек в США: почему люди верят фейковым новостям

B фейковые новости всех мастей - от происхождения коронавируса до теорий заговора рептилий – все равно верят даже глубоко образованные люди Фото: EAST NEWS

Добротное, привычное выражение «газетная утка» в последнее время заменило другое, новомодное слово «фейк». Но от переименования толку мало: в фейковые новости всех мастей - от происхождения коронавируса до теорий заговора рептилий – все равно верят даже глубоко образованные люди. Похоже, что дело тут вовсе не в IQ, а в правдоподобности таких «уток».

Эпидемия коронавируса и вынужденная самоизоляция создали благодатную почву для «творчества»: так, журнал The Economist провел опрос, согласно которому 49% американцев убеждены, что пандемия COVID-19 имеет рукотворную природу, а еще 13% респондентов утверждали, что вся ситуация с вирусом - обман.

Вот и сейчас, во время продолжающихся из-за коронавируса ограничений пользователи соцсетей активно обмениваются фейковыми новостями: то о готовящемся плане по «закрытию» Москвы, то о львах и тиграх, якобы выпущенных на улицы одного из российских городов для запугивания нарушителей самоизоляции, то о невероятно чудесных противовирусных свойствах пищевой соды.

Да, иногда можно натолкнуться на безобидные фейки. Например, в Сети гуляет фотография мужчины на фоне горы металлолома. Подпись гласит: «В Марокко школьный охранник во время карантина починил и покрасил всю неисправную школьную мебель». Выяснилось же, что дело было в Тунисе. И вообще задолго до появления COVID-19 на свет. Художник Карим Арфа решил починить груду металлолома, превратив ее в скамейки для местных школьников.

Да, иногда можно натолкнуться на безобидные фейки Фото: Twitter.com

ВРУЩИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Иногда фейки проникают в источники, пользующиеся непререкаемым авторитетом у читателей и журналистов. Вот на днях избранный президент США Джо Байден объявил, что планирует назначить на пост госсекретаря своего давнего соратника Энтони Блинкена. Многие журналисты, готовя материалы, посвященные бывшему советнику Барака Обамы, ринулись штудировать по этому поводу его персональную страничку в Википедии. И, нашли в этой Интернет-энциклопедии заявление Блинкена, в котором он жестко критикует Россию и призывает ввести санкции против крупных российских бизнесменов.

Однако, как оказалось, эта цитата, появившаяся в Википедии 16 ноября, не имеет ничего общего с оригиналом старого заявления молодого политика.

Через неделю, когда фейк был разоблачен, цитату удалили. Но к этому времени его подхватили, активно растиражировав, русскоязычные СМИ и соцсети.

КРЕТИНЫ И БАЛАЛАЙКИ

Объектом фейковых новостей становился и действующий американский лидер Дональд Трамп. В 2015 году, впервые став кандидатом в президенты, он оказался героем скандальной новости: в СМИ появилось сообщение о том, что Трамп жестко раскритиковал Международный Паралимпийский комитет за недопуск российской сборной на Паралимпийские игры в Рио в 2016 году.

- Решение о недопуске российских паралимпийцев принимали полные кретины, которые и есть настоящие инвалиды, - заявил якобы Трамп ВВС.

Британский телеканал крайне удивился, когда коллеги со всего света принялись активно его цитировать. Хотя цитировать было нечего. Авторы фейка решили сослаться на авторитетное издание для правдоподобности. А Трамп ничего подобного не говорил.

Еще одним довольно популярным фейком стала новость, появившаяся в 2010 году. Газеты написали: «Барак Обама продлил закон, запрещающий продажу на территории США балалаек». Более того, журналисты сослались на другого президента США, Рузвельта, который якобы видел в русском народном музыкальном инструменте пропаганду коммунизма и в середине прошлого века по этой причине взял и запретил импорт русских балалаек в Америку.

Тогда мало кто решился развеять этот миф, но «КП» обратилась в американское посольство в Москве с просьбой поставить точку в этой истории.

«Многие американские компании продают балалайки в США. Запрет на производство или продажу балалаек в США – это миф», - таков был ответ.

НЕВЕСТУ ПОМЕНЯЕМ

Еще один фейк развенчали пользователи Интернет-платформы Reddit. Там гулял снимок объявления в газете, в котором предлагалось… купить жену из Вьетнама на $6000. Покупателю давалась гарантия, что жена будет девственницей, а в случае ее побега будет обеспечена бесплатная замена. Пользователи быстро распознали использование фоторедакторов, отыскали оригинальную иллюстрацию. Но на этом история не закончилась. Выяснилось, что телефоны, указанные в объявлении, - реальные и принадлежат агентству знакомств в Хошимине. Контора действительно подыскивает состоятельным иностранцам вьетнамских жен.

ЧЕЛОВЕК-ОЛЕНЬ

В век повсеместной самоидентификации уже никого не удивишь новостью, что кто-то объявляет себя бесполым существом, а то и животным. Поэтому американские таблоиды, не задумываясь, растиражировали новость о том, что в Северной Каролине двое охотников подстрелили 31-летнего Уильяма Тененбаума. И все потому, что приняли его... за оленя!

Престарелые мужчины оправдывались, мол, у Тененбаума на голове были рога, да и сам он был разукрашен до неузнаваемости.

- Это был первый раз в моей жизни, когда олень встал и пошел на задних лапах. После этого я и выстрелил, - «признался» 72-летний охотник Гарри Перкинс.

Все в новости было правдоподобно. Даже приводились слова матери «оленя», поведавшей, что в возрасте 8-и лет Уильям считал себя дикобразом, в 12 - белкой, а повзрослев - стал оленем.

- Могло быть и хуже, он мог стать гомосексуалистом, - сетовала мать.

Однако, вскоре стало известно, что новость оказалась уткой от начала и до конца. Включая другую заметку, в которой рассказывалось о том, что полиция задержала Тененбаума на местной оленьей ферме, где он пытался вступить в половой контакт с оленихами.

Однако, вскоре стало известно, что новость оказалась уткой от начала и до конца

ПЕЛЕ И МАРАДОНА

Неудивительно, что больше всего фейков появляется после смерти известных людей. Понятное дело – опровергнуть что-либо ушедшие в мир иной уже ничего не смогут. И вот пока весь мир скорбит из-за смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны, по Интернету, помимо видео с красивыми голами и цитатами аргентинца, расползлись и фейки. Самым популярным из них стало фото с легендарным бразильским футболистом Пеле, который якобы разрыдался на могиле своего приятеля.

На трогательную картинку купились тысячи пользователей Твиттера. Но грубый фотомонтаж распознали быстро. Тем более, журналисты напомнили, что и сам 80-летний Пеле в последнее время чувствует себя неважно и передвигается в основном в инвалидной коляске.

На трогательную картинку купились тысячи пользователей Твиттера Фото: Twitter.com

ВОПРОС РЕБРОМ

Причиной веры в фейки психологи считают информационную перенасыщенность. Человек оказывается неспособен критически оценить прочитанную информацию и распознать обман, находясь в плотном кольце новостей.

Каким образом авторы фейков достигают успеха? Они используют несколько приемов, которые повышают правдоподобность «новости». Во-первых, иллюстрация. Это должен быть качественный фотомонтаж или удачно подобная реальная фотография. Во-вторых, образный язык, наличие деталей и личной истории. Читатель проникается сочувствием к герою публикации, перенося себя на его место. В-третьих, упоминание общеизвестных фактов, статистических данных и цифр. Они отвлекают внимание и повышают уровень доверия к тексту.

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