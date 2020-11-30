Почему случаются аварии в квартирах с газовыми плитами: Шесть роковых ошибок во время ремонта и перепланировки

Специалисты Мосгаза составили рейтинг самых частых нарушений жильцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А у нас в квартире газ! Хозяева и арендаторы квартир с газовыми плитами сами отвечают за безопасность такой техники. Но во время ремонта и перепланировки своего жилья некоторые порой так увлекаются, что забывают о простых правилах. Самоделкины могут натворить немало бед.

В Мосгазе составили рейтинг из шести опасных ошибок, с которыми чаще всего приходится разбираться мастерам при проверках газовых коммуникаций. Напомним, обход квартир специалисты Мосгаза проводят по графику (узнать дату осмотра своего дома можно на сайте ведомства в разделе «Населению»). Если мастер видит нарушения, то приводит все в порядок. А тем, кто собирается делать ремонт в квартире, напоминает, почему могут взорваться газовые трубы и плиты.

НА ЗАМЕТКУ

Ошибка 1.

Лишние резьбовые соединения на газопроводе.

Чем опасно:

Такая конструкция может стоить жизни, поскольку со временем газовая техника ветшает, случаются утечки, особенно в местах резьбовых соединений - там, где находятся краны и подключаются газовые приборы (плиты, проточные и емкостные водонагреватели). Если тянуть с заменой на безопасное оборудование, то может случиться авария.

Как решить проблему:

- Чаще всего необходим демонтаж всей старой системы, поэтому мы перекладываем систему из новой трубы, которая полностью будет на сварных соединениях, - рассказал генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев. - Причина тут простая - сварка надежнее и эффективнее, чем резьба. Это очень прочное соединение, которое не разрушается со временем. Во время планового капремонта жилых домов столицы газовики полностью откажутся от резьбовых соединений. В домах будет применяться гибкая подводка с высокой степенью защиты от пробоев и повреждений при соприкосновении с электропроводящими кабелями.

Ошибка 2.

На плите нет автоматики «газ-контроль».

Чем опасно:

Утечкой газа. Если случайно погаснет огонь на включённой конфорке, то накопившийся в квартире газ может полыхнуть.

Как решить проблему:

Специалисты Мосгаза рекомендуют пользоваться в многоквартирных жилых домах газовыми приборами с системой безопасности (gas-control). Такая «умная» плита сама выключит газ сразу же, как только погаснет пламя горелок. Поэтому во время ремонта в квартире по возможности лучше поменять старую опасную технику на современную.

Ошибка 3.

Электропроводку проложили около газопровода.

Чем опасно:

- Электрическая проводка при контакте с горячей средой нагревается, из-за этого может произойти замыкание и пожар, - объясняют в Мосгазе. - Опасен и оголенный провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение, которое, в принципе, будет заземлено, но в теории опасно для жизни и возгорания.

Как решить проблему:

Во время ремонта нужно соблюдать допустимое минимальное расстояние от розетки до газовой трубы. По нормам в местах пересечений электрического провода (электрической розетки) и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 миллиметров (п. 3.9 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного постановлением правительства Москвы от 02.11.2004 г. № 758-ПП).

В этом же документе прописано: «Внутридомовой газопровод прокладывается открыто, должен быть доступен для осмотра и ремонта. В местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 миллиметров. При параллельной прокладке не менее 400 миллиметров. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 миллиметров».

Ошибка 4.

Газопровод замурован в стену.

Чем опасно:

Если газовая труба испортится, то невозможно быстро добраться до неё, узнать причину поломки и перекрыть газ. Например, случилась утечка. Если труба не спрятана за плиткой и коробом, точно почувствуете запах газа и вовремя справитесь с аварией. А если газ будет накапливаться в небольшом закрытом пространстве, ничего хорошего не жди.

Как решить проблему:

- Скрытая прокладка газопровода разрешена с помощью съемных конструкций, - рассказали в Мосгазе. - Для этого нужна дополнительная защита ее от коррозии, доступ к трубопроводу для его обслуживания, возможного ремонта и других работ. Зашивать газоход наглухо нельзя. Наши специалисты могут выполнить переделку газовой разводки и перестановку газовых приборов в квартире.

По нормам запрещается застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для осмотра и технического обслуживания (п. 4.2.9 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного постановлением правительства Москвы от 02.11.2004 г. № 758-ПП).

В Мосгазе составили рейтинг из шести опасных ошибок, с которыми чаще всего приходится разбираться мастерам при проверках газовых коммуникаций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ошибка 5.

Варочная панель и духовой шкаф подключены к одному крану.

Чем опасно:

Нарушается безопасность газовой техники, из-за этого может случиться авария.

Как решить проблему:

Специалисты Мосгаза рекомендуют при установке газовой варочной панели и независимого газового духового шкафа смонтировать второе отключающее устройство, то есть кран.

«Для такого подключения требуется переделка внутриквартирной газовой разводки - монтаж дополнительного ответвления от стояка с установкой второго крана, - объясняют в ведомстве. - Это совершенно несложно и не потребует повторного ремонта кухни».

Ошибка 6.

Нарушение вентиляции в вентканале.

Чем опасно:

Если в квартирах с газоснабжением плохая вентиляция, то в комнатах тяжело дышать.

- Наличие в помещении всего 4,4 - 17% газа от общего объема воздуха может спровоцировать удушье у человека или вспышку огня, - пояснили в Мосгазе. - Прикрывая воздушный короб, например, подвесным потолком, владельцы рискуют устроить пожар, ведь не все используемые отделочные материалы рассчитаны на подобную температурную нагрузку. Многие из них с легкостью плавятся и загораются.

Как уточнили в ведомстве, во всех квартирах с газовыми плитами и «колонками» на кухнях под потолком устроена вытяжка. Это сделано не случайно. Бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке собирается в верхней части комнаты. Если вентиляция работает нормально, то накопившийся газ быстро улетает на улицу. Но многие жильцы закрывают вентканал. Одни - от тараканов и прочей нечисти, другие - просто для красоты.

«Похожие ошибки допускают владельцы газовых колонок в ванных комнатах, - рассказали в Мосгазе. - Раньше в жилых домах при наличии газового водонагревателя в ванной также делали вытяжку, а двери в ванную комнату ставили с «подрезом» - зазором в 2 сантиметра между дверью и порогом. Это обеспечивает хорошую вентиляцию».

Сейчас во время ремонта многие забывают об этом, закрывают вытяжку и вешают плотноприлегающую красивую дверь. Аварийным службам нередко приходится спасать от удушья людей в ванных комнатах с газовой колонкой.

Ещё нюанс - если в одной квартире поставят вытяжки, мощности которых вентканал не выдерживает, то нарушится вентиляция во всех квартирах, связанных с вентшахтой.

Как решить проблему:

В домах старой постройки вентиляция работает за счет естественной вытяжки. В современных многоэтажках ставят принудительные вентиляционные системы с оборудованием на крышах.

Переделка вентканалов или установка дополнительной техники в системах вентиляции разрешается только на основе согласованного технического обоснования (п. 3.4 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» (ЖНМ-2004/03), утвержденного постановлением правительства Москвы от 02.11.2004 г. № 758-ПП).

Кроме того, по правилам установка принудительной вентиляции в кухнях и санитарных узлах допускается только в квартирах верхних этажей (п. 5.7,8 постановления государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09.2003 г.).

Кстати, в квартирах с газовой колонкой в ванной комнате очень важно, чтобы дверь в ванную ставилась с «подрезом», то есть зазором. Если это не удалось сделать, тогда дверь обязательно должна открываться наружу, а не внутрь. Если случится утечка газа, человек сможет быстрее выбраться на воздух.

СПРАВКА

Что считается внутридомовыми газовыми коммуникациями?

Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) - газопроводы многоквартирного дома или жилого дома, проложенные внутри здания от места их первичного пересечения конструкций здания до места подключения газовых приборов и аппаратов, использующих газ в качестве топлива для приготовления пищи, горячего водоснабжения, децентрализованного отопления.