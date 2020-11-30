Воронежские пенсионеры избили полицейских тапком, а в Ижевске планируют запустить летающее такси

Корреспондент kp.ru Павел Клоков начитался региональных новостей и, наконец, понял, где по-настоящему кипит жизнь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В который раз смотрю по лентам, зевая, хмурясь и бубня, как тяжело корреспондентам формировать повестку дня. В Москве - и то сплошная мука. Опять ковид, антитела…

И в регионах тоже скука.

В Рязани белка родила. В Орле и Туле бражка бродит. В Чите, хоть город обесточь, совсем ничё не происходит, поскольку холодно и ночь.

Там, где Анадырь, бородавку нашли у чукчи на лобке. В Дзержинске доломали лавку и мелочь кончилась в ларьке.

В Кургане двадцать депутатов купили деду костыли. В больницах Омска нет халатов. В Майкопе шланг уволокли. Под Красноярском болт в котлете. В Сургуте кошка родила. В Магнитогорске просто ветер. В Твери звонят колокола…

Копаясь в этом лютом мраке, вы мне объявите войну, мол, это всё развод и враки - и я, конечно же, кивну. И, как снежинка, не растаю - специально для народных масс открою «Яндекс», почитаю, что там написано сейчас.

Ну вот в Калуге (город истов, где, как обычно, тишь да гладь) хотят привлечь к себе туристов... Не знаю даже, как сказать. Короче, эти, блин, эстеты решили строить за кустом себе такие туалеты, чтоб все к ним ехали потом. Звучит чудовищно и адско, но я не сочиняю впредь*. И ясно вижу, как из Брянска к ним едут в тубзик посидеть.

Кто там у нас ещё в шкатулке. О, кстати. Брянск. И тоже конь! Развёл в Уральском переулке, пардон, неистовую вонь. Шумят и морщатся зеваки. И журналисты в выходной снимают мусорные баки - всё ради ленты новостной.

Ну что, читатель. Ты не стонешь? Твой глаз не дёргается, нет?

Тогда, пожалуйста, Воронеж. Вот там действительно сюжет. Двух полицейских возле сквера (о, удивительная Русь!) два мужика-пенсионера избили тапочком, клянусь! На этом гнусном криминале схватили их - и в воронок. Пенсионеры схлопотали условный, но реальный срок.

А, может, это нас так дурят? Разводят ловко москвичей... Корреспонденты что-то курят... И нужно вызывать врачей…

А что, ребята. В самом деле, где «Таймс», «КП» и «Би-би-си»?

В Ижевске очень захотели усовершенствовать такси. Того, что есть, им как-то мало. Хотят, чтоб было как в раю и чтоб такси у них летало!.. Глава одобрил, зуб даю!

Короче, хватит жить в шаблонах и делать важный умный вид.

Вы почитайте, в регионах на самом деле жизнь кипит.

* Заголовки из «Яндекса» (реальные):

- В Калуге планируется привлекать туристов туалетом-бутиком

- В Брянске жителей переулка Уральского измучила мусорная вонь

- Под Воронежем двоих пенсионеров осудили за избиение полицейских тростью и тапком

- Глава Ижевска рассчитывает запустить в городе беспилотные летающие такси