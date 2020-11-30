Полумеры в кризис – это полувыход из ситуации

Колумнист kp.ru и бизнес-омбудсмен страны рассуждает, почему меры поддержки бизнеса в текущей ситуации являются недостаточными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Результаты последнего мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки» показали вещи достаточно очевидные. Проблема в том, что до сей поры далеко не все эту очевидность понимают и готовы действительно адекватно на нее реагировать.

Главной проблемой бизнеса, которую спровоцировала экстремальная ситуация текущего года, стало падение спроса. Только 18,2% респондентов мониторинга говорят о сохранении спроса на прежнем уровне. Все остальные пострадали в разной «степени тяжести». Особенно те, чей бизнес критически зависит от прямого контакта с потребителями. Для них карантинные ограничения явились фактически «приговором». Вполне логично, что радикальное снижение спроса привело к значительному снижению выручки предприятий. 67,7% респондентов констатировали это снижение, а 19% были вынуждены практически прекратить свою деятельность.

Ситуация была достаточно прогнозируемой с самого начала, и чтобы ее предсказать не требовались какие-то особенно сложные экономические расчеты. Последствия понимали все и в данном случае государство трудно обвинить в полном бездействии. Был принят целый пакет государственных мер поддержки для предприятий МСП. Но вот что интересно. Сегодня 45,3% опрошенных предпринимателей заявляют, что не смогли воспользоваться этими мерами! Вполне естественный вопрос – почему?

Главные меры поддержки, которыми пользовались предприниматели – это отсрочки по уплате налогов и страховых взносов. Достаточно «популярно» льготное кредитование на возобновление деятельности, но отсрочки платежей превалируют. В основе этих государственных мер лежит предположение о том, что падение, вызванное кризисными ограничениями, просто формирует отложенный спрос, который просто восстановиться естественным путем после снятия ограничений. Но именно это предположения были на самом деле ошибочными.

Весьма нестандартная ситуация искусственного разрыва связки продавца и потребителя на длительный период времени ведет к достаточно серьезной трансформации потребительского спроса и самих форм взаимодействия с потребителем. Адаптация к таким условиям требует времени и, что самое главное, свободных средств, которыми большинство российских предприятий МСП просто не обладает.

Люди, которые непосредственно занимаются реальным бизнесом, почувствовали этот «тренд» гораздо раньше «кабинетных экономистов» и прекрасно поняли, что любая отсрочка – это только дополнительная нагрузка в будущем, компенсировать которую будет просто нечем. Уже сейчас 49,5% респондентов, которые воспользовались мерами государственной поддержки, нуждаются в их продлении и новой реструктуризации. 42,2% - не смогут сохранить существующий фонд оплаты труда и численность работающего персонала.

Казалось бы, ситуация достаточно очевидна. Но создается впечатление, что пресловутые «грабли» до сей поры остаются главным инструментом нашей экономической политики. Абсолютно понятно, что любые «отсрочки» или кредитование с дополнительными обязательствами, которые кредитуемый просто не сможет выполнить, ведут не к «отсроченному» восстановлению, а к коллапсу. И результаты мониторинга эту тенденцию просто наглядно подтверждают.

Выход тут возможен только один. Если мы сформировали у себя в стране структуру МСП, начисто лишенную финансовых резервов, то сохранить эти предприятия в ситуации кризиса системы и довлеющей неопределенности развития можно только путем радикальной налоговой амнистии. Без сохранения даже этих минимальных ресурсов система просто перестанет работать или, в целях выживания, будет просто уходить «в тень», понимая, что не может выполнить не выполнимых «отложенных» обязательств.

Надо честно себе признаться. «По-старому» уже никогда не будет.