Менее трети стран-членов ОЗХО подписали заявление по ситуации с Алексеем Навальным

Алексей Навальный Фото: Александр ГЛУЗ

Менее трети – а именно 56 из 193 – стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали текст заявления этой организации по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Текст заявления планировалось распространить в преддверии 25-й конференции стран-членов ОЗХО.

В числе подписавших – Украина, США, Канада, Грузия, Япония, Австралия и другие страны.

Предполагалось, что подавляющее число участников организации обвинит Россию в отравлении Навального нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». Однако, количество подписавших не дотянуло не только до половины, а даже до трети.

Алексей Навальный попал в одну им омских больниц после того, как ему стало плохо в самолете. Проведенные российскими врачами проверки не выявили в его организме следов ядов или отравляющих веществ.

После того, как Навальный был переведен в берлинский госпиталь «Шарите», правительство ФРГ заявило, что немецкие военные медики нашли в его организме следы «Новичка» или вещества, аналогичного ему по характеристикам.

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