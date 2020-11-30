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Общество

Русская тусовка из Таиланда и Гоа возвращается на биржу труда

Из-за пандемии россияне, много лет прожившие в теплых странах, вернулись домой. Чем они теперь зарабатывают на жизнь?
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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Пляжи Гоа манят желающих поменять свою жизнь со всех уголков планеты.

Пляжи Гоа манят желающих поменять свою жизнь со всех уголков планеты.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЗА ЧТО НАМ ЭТОТ КЛИМАТ?»

- Посмотри в окно. Видишь это? - гоанский шаман Йон Карлович демонстрирует мне зрелище, которое еще утром было снежным ковром, а сейчас расползается по земле противной слякотью. - Теперь представь, что ты видишь пальмы. Видишь океан. Смотришь, как яркий оранжевый кружочек каждый вечер погружается в волны. Почему бог наказал Россию этим климатом, за что лишил нас тепла?

Дмитрий Матвеев попал в Индию 12 лет назад - будучи сотрудником туристической компании, получил приглашение в местный люксовый отель. Вечное лето, работа мечты, хорошая зарплата - о чем еще думать-то? Ну разве только о смысле жизни.

Танцы с бубнами на пляжах, беседы о вечном с вездесущими пророками, регулярные побеги в параллельную реальность из-под носа туристической полиции – это Гоа, он затягивает. «Индия приняла меня, моя жизнь наполнилась смыслом и я перестал быть тем, кем был до этого. Это магия», - говорит Дима. Он взял себе псевдоним Йон Карлович (или просто Ё), обрел репутацию философа с шаманским уклоном и оставил работу, в один момент осознав: все, что нужно для жизни, Индия даст ему сама.

Дмитрий Матвеев попал в Индию 12 лет назад.

Дмитрий Матвеев попал в Индию 12 лет назад.

Фото: Личный архив

- Вот как это работает, - объясняет Дима. - Например, хочется мне чего-нибудь освежающего, и вдруг подходит ко мне непалец и предлагает апельсиновый сок! Думать о деньгах тоже не нужно. Например, сижу я у моря, и тут подходит знакомый и протягивает сотню долларов – держи, говорит, я же был тебе должен!

Весомой прибавкой к дарам Вселенной был «сороковник» от сдачи московской квартиры. Но в 2015 году Дима столкнулся с новой «магией»: с курсом рубля случился трах-тибидох и 40 тысяч от аренды превратились из 1200 долларов в 550. Дальше - больше: в начале этого года жена родила Диме второго ребенка, а затем начался коронакризис и московские квартиросъемщики перестали платить. Жить в чужой стране на птичьих правах, с двумя детьми, практически без дохода и с кучей долгов, в которые Диме пришлось-таки влезть - одной щедростью Вселенной тут не обойдешься. И супруга с детьми еще весной улетела в родной Омск, поставив Диме условие: ты должен начать зарабатывать.

- Если бы я остался в Индии, я бы ничего не делал еще 20 лет и был таким же безнадежным гуру, - констатирует Дима. - Поэтому я поехал именно в Москву - здесь моя родина, она поможет мне реинкарнироваться и вернуться к обычной жизни после дауншифтинга.

Дмитрий вернулся в Россию, чтобы найти работу и воссоединиться с семьей.

Дмитрий вернулся в Россию, чтобы найти работу и воссоединиться с семьей.

Фото: Личный архив

В Москву Дмитрий вернулся вывозным рейсом в августе. О прошлой жизни в его квартире напоминают лишь кухонные стены, украшенные картинами супруги-художницы. Ее автопортрет - в самом центре, меж изображений Будды и цветов священного лотоса. Целуя портрет в губы, Дима наливает себе стаканище холодной газировки, ядреной, аж глаза слезятся. В Индии такой не найдешь. Как и бородинского хлеба, который Дима обожает. Запивая содовой черную краюху, шаман Йон Карлович расписывает мне идеи феерических стартапов вроде свингер-клуба на Шри-Ланке. Но на работу в России должен устроиться уже не гоанский шаман, а москвич Дима.

ИЗ ГУРУ – В АВТОМЕХАНИКИ

Москвич Андрей Слынько прожил в Юго-Восточной Азии четыре года. Как и у Димы, у Андрея жена и двое детей. Андрей сдавал недвижимость в столице и работал продавцом экскурсий в турагентстве в Паттайе, жена и старшая дочь устроились гидами, а младший сын учился в английской школе. Возвращаться в Россию семья не собиралась. Но пандемия все изменила.

- В России хотя бы медицина бесплатная. А в Таиланде, если бы мы заболели, лечение стоило бы очень дорого, - говорит Андрей. - Поэтому в марте, как только все это началось, мы вернулись домой. Чудом успели купить билеты из Бангкока в Москву за 130 тысяч рублей на четверых - на следующий день они уже стоили 830 тысяч!

Андрей Слынько прожил в Юго-Восточной Азии четыре года.

Андрей Слынько прожил в Юго-Восточной Азии четыре года.

Фото: Личный архив

В Москве семья встала на биржу труда. Найти работу оказалось непросто – кризис на дворе.

- Супруга прошла не один десяток собеседований, и постоянно сталкивалась с каким-нибудь подвохом. У одних зарплата не та, что указана в вакансии, другие обещают нормальные деньги только после испытательного срока, третьи боятся, что она уволится и уедет, как только откроются границы... В итоге найти работу удалось через знакомых, теперь она работает в колл-центре риэлторской компании, - говорит Андрей. - А вот дочь столкнулась с обманом. Устроилась в солидный ресторан в Москва-Сити, а в конце испытательного срока ей отказались платить. Выбить деньги удалось только после жалоб в трудовую инспекцию и публикаций в соцсетях. Сейчас она работает официанткой в другом ресторане, а также ведет блог одного московского автосервиса в Инстаграме.

Соцсети стали источником заработка и для Алины Тюриной из Новосибирска, которая прожила в Таиланде три года. После переезда Алина сначала устроилась на офисную работу, но через год уволилась и ушла в блоггинг. Алина стала развивать в Инстаграме свой блог Tyutyurina_, где учит женщин позировать для фото. Раскрутив аккаунт, девушка начала создавать для других блогеров стратегии заработка в соцсетях. Довольно быстро это стало приносить деньги, на которые можно было жить в Таиланде.

История возвращения Алины в Россию - настоящая драма с хэппи-эндом. В марте ее муж Михаил поехал в Лаос продлевать тайскую визу, и границы захлопнулись буквально за его спиной. Вывозные рейсы из Лаоса? Я вас умоляю. Ребята поняли, что встретиться они могут только на родине. Шанс выбраться из Лаоса у Михаила появился лишь в октябре. Потратив 120 тысяч на билет, с пересадками в Куала-Лумпуре и Лондоне он добрался-таки до Москвы, где его уже ждала Алина.

Алина Тюрина прожила в Таиланде три года.

Алина Тюрина прожила в Таиланде три года.

Фото: Личный архив

Сейчас Алина живет между Новосибирском и Москвой, привыкает к сибирским холодам, зарабатывает на своем блоге и возвращаться на наемную работу не собирается. В отличие от гоанского гуру Йона Карловича, он же Дмитрий Матвеев, который вот уже три месяца ищет работу. Но дела, похоже, налаживаются и у него: Диме предложили работу в шиномонтаже на колесах. Осталось восстановить права и дотянуть до первой зарплаты.

- Мне ведь, случись что, даже в долг тут попросить не у кого, - печально усмехается в бороду шаман. - В Гоа спроси любого прохожего - Йона Карловича все знают. А Диму Матвеева в Москве уже никто и не помнит...

АЛЬТЕРНАТИВА

«Люди жалеют, что уехали»

Не все русские вернулись домой из-за пандемии. В отличие от других героев нашей статьи, Виктория Курилова, переехавшая в Таиланд из Иваново, не спешит покидать королевство.

- Прошлой зимой я работала гидом, - рассказывает Виктория Курилова. - Когда началась пандемия и русских туристов не стало, устроилась на удаленную работу руководителем отдела продаж.

По наблюдениям Виктории, за этот год из Паттайи уехало около 70% русских «долгожителей». Те, кто остался, делятся на три типа. Первый – предприниматели, которые раньше работали для русских клиентов, а теперь переключают свой бизнес на местных: вместо ресторанов русской кухни открывают тайские кафе, вместо турагентств – автосервисы. Вторые - удаленщики, которые работают на российских работодателей. А третьи просто выживают на последние деньги.

- И русские, и тайцы – все здесь ждут открытия границ, - говорит Виктория. - Паттайя еще как-то живет за счет внутреннего туризма – от Бангкока всего два часа на машине, многие жители столицы приезжают сюда на выходные и праздники. А вот Пхукет и другие курорты загибаются, отели стоят заброшенными. Я часто общаюсь с теми, кто уехал в Россию – почти все жалеют об этом и мечтают вырваться не только из зимы, но и из атмосферы коронавирусной паники. Поэтому многие мои знакомые, которые уехали в Россию, сейчас ищут не офисную работу, а именно удаленную. Чтобы потом, когда границы откроются, вернуться в Таиланд и продолжать работать дистанционно, но уже из страны улыбок.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Красная Поляна вместо Бали

- Думаю, если бы не пандемия, этой зимой в Таиланд, Индонезию и другие популярные страны улетело бы около 200 тысяч россиян. Но в нынешней ситуации это смогут сделать максимум несколько тысяч человек, - говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Часть удаленщиков, привыкших уезжать в теплые страны, этой зимой выберут Краснодарский край - Красную Поляну, Роза Хутор. Заменить Юго-Восточную Азию для зимовщиков могла бы Турция, но там ввели ограничения из-за коронавируса, что сильно уменьшает шансы этой страны.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Отношение работодателей к дауншифтерам изменилось»

- У тех дауншифтеров, которые работали дистанционно из-за границы и вернулись в Россию, сейчас даже меньше проблем с трудоустройством, чем до ковида. Компании заинтересованы в сотрудниках, которые уже давно прошли стадию адаптации к удаленному режиму работы, - констатирует Анна Алфимова, карьерный консультант в Лаборатории карьеры Алены Владимирской. - А вот на психологическом уровне могут возникнуть сложности. Соискателю непросто убедить себя в том, что остаться в России - оптимальный для него вариант. Это мешает демонстрировать уверенность на интервью, поэтому чаще всего при трудоустройстве заваливается именно этап личного собеседования.

Еще одна сложность - людям, привыкшим работать удаленно на себя, требуется время, чтобы адаптироваться к режиму и особенностям компании. Одному из наших клиентов – дизайнеру – понадобилось почти полгода, чтобы подготовиться к возвращению на родину из Таиланда. Сначала он не мог уехать, потом - найти общий язык с потенциальными работодателями, которые хотели, чтобы он работал в офисе. Путем переговоров удалось найти подходящий всем вариант и утвердить гибридный метод работы с 4 днями на удаленке и одним в офисе для решения стратегически важных задач.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

От 200 до 300 тысяч россиян ежегодно проводили зиму в тропических странах до пандемии.

От 80 до 120 тысяч из них - в Таиланде. Это самая популярная страна для зимовки.

Не больше 5% от обычного числа зимовщиков смогут улететь в теплые края в этом году.

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