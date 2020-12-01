Черноплодная рябина и зеленый чай: Ученые выяснили, помогут ли народные средства против коронавируса

К нашим услугам черноплодная рябина, зеленый чай и бузина. Фото: Alexey Malgavko/REUTERS

Попадая на слизистые нашего носа и ротоглотки, коронавирус стремится как можно быстрее проникнуть внутрь клеток - чтобы запустить там фабрику по производству себе подобных. В течение какого срока происходит внедрение, установить крайне сложно, на сегодня таких данных нет. Однако можно предположить, что какая-то часть вирусных частиц некоторое время пребывает на поверхности слизистой. И до тех пор, пока эти представители вражеской армии не попадут внутрь крепости - восприимчивых к ним клеток, есть шанс хотя бы частично отбить атаку противника. Так, упрощенно говоря, выглядит идея исследователей Медицинского центра Университета Ульма (Германия).

В качестве оборонительного оружия ученые выбрали «дары природы». А именно: сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum), зеленый чай (Camellia sinensis) и сироп бузины (Sambucus nigra). Тестировать этот комплект решили неспроста.

«В ранее проведенных лабораторных исследованиях экстракты граната и черноплодной рябины показали противовирусную активность в отношении гриппа. Сироп бузины показал возможность облегчения симптомов у людей, которые уже заболели. Также есть метаанализ, результаты которого говорят о пользе полоскания горла зеленым чаем - для снижения заболеваемости тем же гриппом. Поэтому натуральные продукты с широким спектром противовирусной активности были бы очень полезны для населения, они недороги и быстро действуют», - пишут исследователи в своей статье, размещенной на портале предварительной публикации научных работ (то есть обоснованность их выводов еще не перепроверена независимыми научными рецензентами, и утверждения, строго говоря, не могут считаться полноценно доказанными).

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, SARS-CoV-2?!

Сотрудники медцентра Университета Ульма решили проверить, как поведет себя при встрече с природными «нейтрализаторами» новоявленный враг человечества. В лабораторных экспериментах к культуре клеток человека добавляли коронавирус и те самые растительные обеззараживатели. В итоге, как сообщают авторы научной работы, удалось добиться весьма впечатляющих результатов.

1. Вирусная нагрузка SARS-CoV-2 снизилась примерно на 80% под действием гранатового сока и зеленого чая уже после 1-минутной инкубации (так называется создание благоприятных условий для размножения вируса). А сок черноплодной рябины подействовал еще мощнее! - восхищаются исследователи.

2. Бузина для коронавируса в первые минуты оказалась, как слону дробина - эффект практически не заметен.

3. Зато 5-минутная инкубация с соком черноплодной рябины, соком бузины, гранатовым соком и зеленым чаем дала ощутимое снижение уровня инфекции, радуют ученые. «При этом через 20 минут действие растительных нейтрализаторов оказалось лишь незначительно более сильным, что свидетельствует о быстром противовирусном эффекте (то есть достаточно всего пяти минут. - Ред.)», - отмечается в публикации.

Словом, SARS-CoV-2 может быть успешно инактивирован соком черноплодки и в меньшей степени поддается влиянию гранатового сока или зеленого чая, заключают исследователи.

Черноплодная рябина удивила ученых в который раз. Фото: Shutterstock

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ

Многие вирусологи и врачи относятся к открытию немецких ученых скептически. Основные претензии, которые вызывают недоверие к восторженным выводам о спасительной силе растений, такие.

- Во-первых, победителей коронавируса в пробирке уже известно много. Но искусственно созданная среда в лабораторных экспериментах и процессы, происходящие в организмах живых существ, отличаются куда больше, чем туризм от эмиграции. Гипотетически можно предполагать много чего, но пока опыты на культурах клеток не перенесены хотя бы на мышей, не говоря уже о наблюдениях у людей, говорить о радужных перспективах преждевременно. Обнадеживающие заявления выглядят спекулятивно, отмечают эксперты.

- Во-вторых, пока отчет о немецком исследовании не проанализировали и не проверили независимые научные рецензенты, в принципе нельзя быть уверенным в объективности и достоверности выводов. В истории хватает примеров, когда громкие «открытия» на поверку оказывались дутыми сенсациями.

- Наконец, даже при самом лучшем исходе - если растительные экстракты способны действовать против коронавируса в организмах живых существ, понадобится еще найти эффективный способ применения метода на практике. Скажем, если человек весь день находится в условиях, когда потенциально возможно заражение ковидом - как ему быть? По 5 минут полоскать рот соком черноплодки каждые 10 минут? Или каждый час, или два часа? А если вас обкашляли в общественном транспорте, вы добрались до дома и устроили полоскания - это сработает? Какая часть вирусных частиц уже успеет проникнуть в клетки, а какая останется «ждать» обеззараживания? От чего это зависит? Насколько отличается у разных людей? Все это остается для нас загадками, разгадать которые будет крайне сложно, отмечают исследователи.

Обильное питье полезно при любой инфекции. Фото: Shutterstock

МНЕНИЕ ГЕНЕТИКА

«Вреда точно не будет - я бы попробовал и другим советую»

Генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев:

- Безусловно, результаты опытов invitro (в пробирке. - Ред.) могут серьезно отличаться от того, что будет происходить в организме людей. Но мы не можем исключать, что эти субстраты имеют противовоспалительную и противовирусную активность. Опасных побочных эффектов от черноплодной рябины и зеленого чая точно не будет. Если это хоть кому-то поможет - отлично.

Кстати, надо понимать, что после вторжения вируса в клетку начинают воспроизводиться его копии, которые выходят из этой клетки, чтобы продолжать инфицировать остальные. Возможно, растительные средства с противовирусной активностью будут в какой-то степени действовать против этих «выходцев» на наших слизистых оболочках до их вторжения в другие клетки. И таким образом затормозится развитие инфекционного процесса. Но это никак не повлияет на клетки, которые поражены вирусом в других тканях организма.

В целом полоскания, орошения горла разными средствами часто рекомендуются при респираторных инфекциях для снятия воспаления и отеков. Пациентам от этого становится легче. И, конечно же, очень важно помнить о теплом обильном питье. В первую очередь его задача - с помощью жидкости выводить из организма токсины, которые образуются при любых инфекционных заболеваниях.

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