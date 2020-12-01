«На пособия улетели?»: После жалоб на безденежье Королева и Тарзан отдыхают на Занзибаре

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко улетели в отпуск. Фото: Инстаграм.

Сергей Глушко и Наташа Королева отправились отдыхать в далекую Танзанию: супруги улетели на остров Занзибар. В Инстаграме они поделились фотографиями, снятыми с одним и тем же черным зонтиком. Сначала с аксессуаром сфотографировался Тарзан. Запечатлев себя на фоне тропической зелени, стриптизер написал: «Я улетел, но обещал вернуться».

А затем с тем же зонтом сфотографировалась и Наташа Королева. Певица выбрала другую локацию — белоснежный пляж и бирюзовые волны Индийского океана.

- Я улетела! Но обещала вернуться! - в унисон с мужем сообщила артистка.

Сергей Глушко сфотографировался с зонтиком на Занзибаре. Фото: Инстаграм.

Пользователи Сети тут же принялись обсуждать экзотический и явно недешевый отдых супругов. Ведь еще недавно Сергей Глушко жаловался на безденежье и требовал помочь артистам на законодательном уровне. Тарзан даже позавидовал положению российских пенсионеров — мол, им государство помогает, а почему нам нет? Теперь подписчики припомнили мужу Королевой его же слова.

«На пособия улетели?», «Все артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают», «При прибытии будут просить помощь, скажут, что есть нечего», «Отсутствие корпоративов и безденежье пережидают на пляже», - отреагировали на посты супругов фолловеры.

Тот же зонтик появился и в Инстаграме Наташи Королевой. Фото: Инстаграм.

С наступлением зимы многие российские знаменитости потянулись в теплые края. Так, Анастасия Волочкова показала серию своих коронных шпагатов на Мальдивах, сообщив, что отдыхает на райских островах уже в семнадцатый раз. Телеведущий Андрей Малахов, бывший галвред журнала «Hello!» Светлана Бондарчук, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, а также модель Виктория Боня загорают в Дубаи.

"С утра я принимаю солнечные ванны в нашем роскошном бассейне отеля", - сообщает Анфиса Чехова из Дубаи. Фото: Инстаграм.

Улетела в Эмираты и Анфиса Чехова, умудрившаяся устроить себе пятый отпуск за последние два месяца. Прошло всего несколько дней, как Анфиса вернулась с Мальдив (там она провела две незабываемых недели), и вот теперь 42-летняя телеведущая снова отдыхает в шикарном пятизвездочном отеле в Дубаи.

- В Москве так мрачно и холодно, что я использую любую свободную неделю, чтобы куда-нибудь уехать, - кокетливо сообщила Чехова в Инстаграме. - Вы только посмотрите, как тут роскошно.