В Австрии команды сыграли вничью 2:2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив" после двух ярких поединков на групповом этапе Лиги Чемпионов проведет в столице третью домашнюю игру главного евротурнира. Команда Марко Николича примет на своем поле "Ред Булл Зальцбург". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Зальцбург 1 декабря 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Зальцбург имеет маленькую историю. Команды один раз играли между собой. В матче 1 тура Лиги Чемпионов в Австрии команды сыграли вничью 2:2. Сегодня - время ответного поединка уже на поле в Москве.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Зальцбург 1 декабря 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Ред Булл Зальцбург". Но мы будем болеть за "Локо". По предварительным раскладам успех в этой игре отдается австрийцам. Но мы будем переживать за наших парней.

Стартовые составы на игру Локомотив - Зальцбург 1 декабря 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Локомотив - Зальцбург начнется в 20:55 по московскому времени 1 декабря.

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Зальцбург можно будет посмотреть 1 декабря 2020, начиная с 20:55 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе "РЖД Арена" в Москве вечером в среду, 1 декабря.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.