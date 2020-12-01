Канарские острова оккупировали нелегальные беженцы

В этом году Канары стали одним из основных маршрутов пути нелегалов в Европу Фото: REUTERS

Канарские острова неожиданно стали временным прибежищем тысяч нелегальных мигрантов. Конечно, и раньше бывало, что на острова архипелага, являющиеся территорией Евросоюза, заплывали лодки с беженцами из северной Африки. На эти единичные случаи на одном из островов был оборудован лагерь.

В этом году Канары стали одним из основных маршрутов пути нелегалов в Европу.

Организаторы транзита прекрасно осведомлены о том, что в последние месяцы из-за пандемии средиземноморские страны ужесточили контроль над иммиграцией, и их подопечные надолго застряли в лагерях Греции и Венгрии. Поэтому африканцам, желающим изменить судьбу и место жительства, они предложили другой маршрут — через Канарские острова, входящие в юрисдикцию Испании.

От побережья Марокко до островов 120-150 км. Доставляют беженцев на резиновых лодках с подвесным мотором. Что довольно рискованно. По неофициальной статистике, на этом пути погибает каждый пятнадцатый.

Несмотря на опасность, маршрут в Европу через Канары становится все более популярным. Для беженцев из северной Африки — это ближайшие ворота в другой континент. К тому же на маршруте через Ливию стали активно орудовать банды грабителей, отбирающие у мигрантов последние деньги.

Власти Канарских островов не готовы к происходящему. С начала года они приняли 17911 человек. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом и половина от всех нелегалов, прибывших в Испанию. Только за три ноябрьских дня на острова прибыло 58 лодок, доставивших 2206 нелегалов.

Единственный лагерь для беженцев переполнен. 1800 человек разместились под открытым небом. Возникли проблемы с регулярным обеспечением их бесплатными продуктами, медикаментами, не хватает питьевой воды. Среди прибывших довольно часто встречаются инфицированные COVID-19. Мигрантов стали селить в гостиницах. Против нежданных постояльцев выступает местная ассоциацией туризма. Все это вызывает недовольство местных жителей, которые привыкли видеть на своих улицах несколько иную публику.