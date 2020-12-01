«Мам, мы точно больше в приют не поедем?»: Как в пандемию помогают семьям в сложной ситуации

Вернуть детей Надежде помог фонд "Константа". Фото: БФ "Константа"

Больше тысячи семей, где воспитывается 2522 ребёнка, удалось поддержать в этом году благотворительному фонду «Константа». Это позволило не просто помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, но и не дать попасть детям в приюты.

При этом 2020 год оказался для благотворительности особенно сложным. Пандемия обострила проблемы населения и показала, что в кризисном положении может оказаться каждый.

«Оторвали от сердца»

«Маам, мы точно больше в приют не поедем?» - робко спрашивает маленькая Галя. «Никогда», - вытирая слёзы, отвечает Надежда и крепко обнимает всех троих ребятишек. Почти четыре месяца дети провели в разлуке с матерью, жили в интернате. Надежда навещала их, но забрать домой не могла. Потому что было некуда и не на что.

«Страшно вспоминать то, что было. Не знаю, как я это пережила – как у меня забрали детей, оторвали от моего сердечка. Душа разрывалась на части. Никому не пожелаешь пережить столько, сколько досталось мне», - признаётся Надежда.

Трудности посыпались ещё несколько лет назад, когда многодетная мама переехала в Тверскую область из Украины. Уезжая от обстрелов и начавшихся там беспорядков, она оставила на родине всё. Забрала только детей, младшему Роме на тот момент был всего годик. Казалось здесь, в мирное время, потерять детей уже невозможно. Но жизнь подставила очередную подножку. Надежда устроилась дояркой на ферму. От колхоза ей предоставили жильё. Ранний подъём, тяжёлый труд с утра до вечера, резиновая обувь, от которой болели ноги, - женщина стойко терпела все трудности. Когда начались серьёзные проблемы со здоровьем, врачи запретили Надежде тяжёлый физический труд. Только лёгкого на ферме не было! Да ещё и зарплату стали сильно задерживать. На что кормить детей?!

Почти четыре месяца дети провели в разлуке с матерью, а теперь вернулись домой Фото: БФ "Константа"

«У нас было гражданство, но не было ни регистрации, ни шансов на достойный заработок, потому что в нашей деревне работы просто нет! Я рыдала от бессилия и осознания того, что органы социальной защиты должны забрать моих мальчишек и дочку в социально-реабилитационный центр», - рассказывает Надежда.

Единственный выход – уехать из деревни, найти новую работу и приобрести своё жильё. Надежда даже присмотрела квартиру в соседнем посёлке. У семьи был маткапитал, но даже с учётом этих денег, на покупку жилья средств не хватало. Накопить или занять недостающую сумму матери-одиночке было не у кого, да и как потом отдавать?! В местном отделе соцзащиты женщине посоветовали обратиться в благотворительный фонд «Константа». Здесь сразу откликнулись на просьбу семьи, совместно с представителями соцзащиты непрерывно сопровождали семью. Оказали психологическую помощь, помогли продуктами, а главное – собрали недостающую сумму на квартиру.

Всего в этом году «Константа» помогла свыше тысячи семей, где воспитывается более 2500 детей. Фото: БФ "Константа"

«Вы даже не представляете, как я благодарна фонду «Константа». Специалисты фонда всегда были рядом. Они мне подарили надежду и вернули детей, - благодарит женщина. - До сих пор не могу надышаться, наобниматься со своими ребятишками. Я так рада, что сейчас всё налаживается. Наконец, в моей жизни началась белая полоса».

Вот уже месяц, как семья переехала в двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Надежда нашла новую работу – устроилась продавцом в местном магазине. Ребятишки каждый день ходят в местную школу, а после уроков спешат домой. Здесь снова пахнет пирогами, а рядом – любимая мама.

Вот уже месяц, как семья переехала в двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Фото: БФ "Константа"

Работы стало больше

Таких трогательных, до боли житейских историй у фонда множество. Всего в этом году «Константа» помогла свыше тысячи семей, где воспитывается более 2500 детей. Ещё 70 ребятишек вернули из детских домов к родным мамам и папам. Это гораздо больше, чем в прошлом году. И это не просто показатели. За каждой цифрой – непростая судьба и огромная работа сотрудников фонда. Конечно, пандемийный год оказался сложным для всех, в том числе для благотворительных организаций. Работы у фонда стало в разы больше.

«С началом пандемии мы стали получать больше обращений, касающихся гуманитарной помощи. Кризис затронул сотни семей из самых разных районов Верхневолжья. Одни работали вахтовым методом, но предприятие закрылось, другим стали задерживать зарплаты, третьих сократили – и семья осталась без дохода. У людей не хватало денег на еду. Таким семьям мы помогали продуктовыми наборами, - рассказывает исполнительный директор фонда «Константа» Анастасия Кульпетова. – Учитывая, что весной и в начале лета были временно закрыты различные социальные инстанции, ограничено посещение многофункциональных центров, мы также организовали юридическую помощь для населения. То есть в этот период мы переориентировались и старались максимум усилий направлять на решение экстренных ситуаций. При этом не забывали про главную задачу фонда – сохранять семьи, чтобы дети оставались дома, а не попадали в социальные учреждения из-за различных проблем, которые на самом деле можно решить».

Только в этом году 70 ребят вернули из детских домов к родным мамам и папам Фото: БФ "Константа"

Ещё одно направление, по которому активно в этом году помогали, - борьба с алкогольной зависимостью. Проект «Дети дома», предусматривающий помощь таким семьям, существует уже четыре года. Но в этом году здесь получили поддержку благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко – одного из крупнейших в стране. Благодаря этому появилась возможность не только оплачивать лечение от зависимости, но и предоставлять комплекс услуг, в том числе консультации психолога и сопровождение семьи куратором. Такая совместная работа позволяет оградить семью от преждевременных поступков, выстроить приоритеты и найти дальнейшую мотивацию.

В перспективе фонд рассматривает возможность расширения комплекса оказания помощи выпускникам детских домов. Социализация таких подростков крайне важна – и делать это нужно вовремя. Потому что потом они вырастают, создают свои семьи и зачастую, неподготовленные к взрослой жизни, попадают в кризисные ситуации. А выйти из них в одиночку может уже не каждый. В фонде есть проект «Энергия», направленный на помощь тверским ребятам. В планах охватить и другие города региона. Вовремя оказанная поддержка позволяет разорвать замкнутый круг и не повторить этим детям судьбу своих родителей.

Разлучить ребёнка с родителями легко. Гораздо сложнее помочь семье остаться вместе, встать на ноги, поверить в себя и справиться с трудностями. Фото: БФ "Константа"

От проблем никто не застрахован

Профилактикой социального сиротства в Тверской области «Константа» занимается уже девять лет. Фонд работает как раз на том этапе, когда ещё можно что-то сделать и сохранить ребёнка в семье – помочь продуктами или вещами, отремонтировать развалившуюся печку или протекающую крышу, решить жилищные трудности. Кажется, эти проблемы касаются только тех, кого называют неблагополучной категорией. Вот только, увы, такой статус может приобрести даже хорошая семья. Это как раз показала пандемия.

«Когда многие оказались в изоляции без заработка и ощутили на себе все вытекающие проблемы, в обществе стали охотнее помогать. Все поняли, что никто ни от чего не застрахован. Случиться может что угодно, в любой момент, - говорит Анастасия Кульпетова. - Оказавшись в трудной ситуации, у человека часто опускаются руки. Когда ты от него не отворачиваешься, а подсказываешь и направляешь, он потом сам находит в себе силы решать проблемы - меняет работу, улучшает жилищные условия ради своей семьи. Нужно только вовремя поддержать, а не осуждать».

Действительно, разлучить ребёнка с родителями легко. Гораздо сложнее помочь семье остаться вместе, встать на ноги, поверить в себя и справиться с трудностями.

Сто рублей – это тоже много

Сегодня фонд – один из немногих в стране, кто тесно сотрудничает с государственными органами социальной защиты населения. Потому что здесь понимают, что только взаимодействие государства, общества и некоммерческих организаций может дать нужный эффект и помочь сохранить кровные семьи.

И поучаствовать в этом может каждый. Обычно фонд собирал средства отдельно на каждую историю. Но таких семей становится больше, а трудности у большинства - одни и те же. Всем им нужна помощь психологов, наркологов, юристов, кураторов. Чтобы успеть отреагировать на все обращения, здесь решили собирать средства не адресно, а на решение комплекса проблем. Со своей стороны, фонд будет работать в этом направлении с бизнесом. Но поддержать может и каждый неравнодушный житель. Это может быть разовая помощь, а можно оформить регулярное пожертвование на сайте фонда – например, переводить каждый месяц 100 рублей. Это только кажется, что для благотворительности нужны миллионы. Но, поверьте, и эти сто рублей – огромная сумма. Они дают уверенность, что у фонда будет возможность спасать людей и в этом месяце, и в следующем, и даже через полгода. Когда приходит информация о новой семье, помочь, как правило, нужно именно сейчас. А заявок с каждым разом всё больше. Можно где-то не успеть – и тогда ребёнок окажется в социально-реабилитационном центре. Со своей стороны, фонд ведёт отчётность на собственном сайте и отчитывается за каждый потраченный рубль.

Константа – это постоянство. То, на что можно опереться. Именно так стараются работать в благотворительном фонде и дарить счастливое детство сотням мальчишек и девчонок, которые хотят жить в родной семье. Потому что никакие игрушки и волонтёры никогда не заменят маму и папу.

*Деятельность БФ «Константа» в 2020 году осуществляется в партнерстве и при поддержке фонда «Свет»

ВАЖНО

Поддержать проекты фонда можно, отправив на короткий номер 3443 SMS со словом «константа», пробел, сумму дарения. Подробная информация на сайте фонда constanta-fund.ru.

Этот материал был опубликован в рамках конкурса "Комсомолка. Просто о добром". До конца 2020 года мы ждем от некоммерческих организаций истории об их работе и добрых поступках. Лучшие публикуем на сайте kp.ru в разделе "Доброволец".