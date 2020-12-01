Помогать просто: в Петербурге создали сервис по подбору добрых дел на карте

Проект «Помоги просто» представляет собой карту города, на которой отмечены значками места, где требуется помощь волонтеров Фото: «Помоги просто» — группа ВКонтакте

Желание кому-то помочь живет, увы, не три года. Оно может исчезнуть за день или даже за один вечер. Потому что между человеком и его добрым поступком стоит много всяких «куда» и «как». Куда идти, чтобы стать волонтером, а что, если я не хочу примыкать к какой-то одной организации, как помогать, если не деньгами?

В прошлом году два питерских предпринимателя, Илья Минаев и Александр Господинов, тоже задались этими вопросами. Правда, на тот момент они уже активно помогали другим – Илья примкнул к волонтерскому сообществу, помогал устраивать праздники в детских домах и домах престарелых, а Александр «волонтёрил лично», ездил в интернаты, общался с ребятами, привозил подарки. Мужчины познакомились на одном волонтерском проекте и разговорились на тему «почему людей сложно привлечь в благотворительность», их взгляд на проблему оказался схож. Ведь должен быть какой-то простой способ, когда каждый может выбрать локацию, например, поближе к дому, найти человека, которому нужна какая-то помощь, и вот так просто сделать доброе дело.

— Представьте, был бы такой сервис, как в такси, но только в благотворительности — агрегатор простых добрых дел на карте мира! И любой человек мог бы сделать простое доброе дело без жертвенности и материальных вложений, и очень просто, — рассказал об идее порталу Открытые НКО Илья Минаев.

Так в Санкт-Петербурге появился проект «Помоги просто». Сервис представляет собой карту города, на которой отмечены значками места, где требуется помощь волонтеров. Рядом есть список: экология, пожилые люди, бездомные… Просто выбираешь категорию, и на карте остаются только локации по определенному виду благотворительности. Выбрав одно направление, человек не обязан и в будущем оставаться в этом потоке, сейчас он участвовал в экологической акции, а завтра, если захочет, отправится помогать приюту для животных.

— Каждый может изменить направление в помощи и это не предосудительно, наоборот, тебя поддержат, потому что ты ищешь себя,- объясняют авторы проекта.

Команда «Помоги просто» сотрудничает со многими волонтерскими и благотворительными организациями Питера: «Ночлежка», «Мята», «РазДельный сбор». На странице проекта в соцсетях волонтеры делятся своими впечатлениями, чего боялись, как изменила их благотворительность. Девушка по имени Вероника, например, призналась, что мысли о том, чтобы кому-то помогать, были у нее еще в школе. В 9 классе она решила — пора, но тогда не нашла, к какой организации примкнуть. Спустя годы вдруг наткнулась на сайт «Помоги просто». Начала штудировать карту и остановила выбор на экологических проектах. Вероника отправилась в группу людей, которые занимаются сортировкой мусора.

Илья Минаев пришел в благотворительность три года назад

— Сложнее всего было преодолеть страх того, что я сделаю что-то не так, буду только мешаться. Но по итогу все было отлично, мне объяснили, что надо делать и, если я не знала, что к какому виду отходов относится – всегда могла уточнить, — призналась девушка.

Эко-проекты пока — самое востребованное направление среди тех, кто с помощью карты, записывается в волонтеры. Но есть и другие. Например, во время всеобщего режима самоизоляции, активисты развозили продукты одиноким пожилым людям. И это не все — чтобы поднять настроение, дарили бабушкам цветы и подарки. А еще, команда «Помоги просто» стала официальным партнером всероссийского волонтерского штаба «МыВместе», автоволонтеры из Питера развозили горячие обеды в поликлиники для медиков. Благодаря сервису можно даже стать волонтером «Pro bono», так называют профессионалов в какой-то отрасли, которые дарят свои знания и умения нуждающимся. Например, стоматологи, которые лечат бесплатно «особенных» детей. Уже сейчас на сервисе размещены предложения для педагогов-волонтеров, желающих стать репетитором для ребят из детских домов.

Чтобы стать волонтером, достаточно пройти простую регистрацию и выбрать подходящий проект на карте. К проекту присоединилось уже 277 добровольцев. Причем, это не только жители Санкт-Петербурга, проект вырос – карты добрых дел появились в Москве, Новосибирске, столице Хакасии – городе Абакан.

— Своим примером и проектом «Помоги Просто» мы хотим показать, что благотворительность, волонтерство — это просто. Мы понимаем, что самый сложный шаг – первый. Теперь каждый может начать свой путь в свою личную благотворительность с нашего сайта, — рассказал Илья Минаев.

За последний месяц к проекту присоединилось около 30 человек, а в списке выполненных дел уже 67 добрых поступков.

— У нас нет конкретных целей по росту подписчиков или активности, мы просто рады, что людей, которые хотят помогать, становится больше,- говорят авторы проекта.

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