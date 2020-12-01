Доступная среда: взрослые и школьники со всех регионов страны напишут тест на знание проблем людей с инвалидностью

3 декабря отмечается Международный день инвалида. В этот день любой желающий может присоединиться к ежегодному Тотальному тесту «Доступная Среда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще совсем недавно было большой редкостью увидеть в обычной школе или на «развивашках» ребенка с особенностями, или встретить незрячего в музее и на спектакле. А такое слово как «инклюзия» мало кто знал, а если и слышал, то далеко не всегда понимал, что оно означает. Сегодня инклюзия пока пусть и маленькими шагами, но идет в наши школы, театры, музеи, магазины и рестораны и другие сферы жизни. А главное – меняется отношение к людям с особенными потребностями.

3 декабря отмечается Международный день инвалида. В этот день любой желающий может присоединиться к ежегодному Тотальному тесту «Доступная Среда» и проверить свои знания на тему создания условий для комфортной жизни людей с инвалидностью в городском пространстве, а также пройти тренинг на тему инклюзивного общения. Акцию проводит «Центр обучения профессионалов здравоохранения» (Академия доступной среды) при поддержке Общероссийского народного фронта и «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Организаторы подчеркивают, что доступная среда – это не пандусы, поручни или тактильные экспонаты на выставках. Это прежде всего люди, которые строят здания с учетом особых потребностей инвалидов, оборудуют магазины и рестораны, учат особенных детей в школах, устраивают людей с ограниченными возможностями на работу. Тотальный тест позволяет всем им, а на самом деле – каждому из нас – повысить уровень своих знаний о правильном, этичном, комфортном для всех сторон взаимодействии с людьми с инвалидностью.

В этом году помимо основного Тотального теста для представителей организаций сферы услуг и представителей органов исполнительной власти, пройдет отдельный трек теста для школьников.

— Реализация подобных проектов позволит людям больше узнать о потребностях людей с инвалидностью, о том, с какими трудностями мы сталкиваемся каждый день, и что доступная среда – это не только вопрос пространства и архитектурных решений, но и вопрос общения, — отмечает амбассадор проекта, заслуженная артистка России и общественный деятель Диана Гурцкая. — Я очень рада, что проект живет и развивается: в этом году помимо взрослой аудитории, к участию в акции приглашены дети, для которых экспертами и педагогами подготовлен специальный трек для школьников. Также в рамках Тотального теста мы с Центром социокультурной реабилитации проведем «Урок доброты» для детей и их родителей для того, чтобы каждый из нас стал чуточку добрее и на шаг ближе к пониманию инклюзии, и не испытывал неловкости в общении с человеком с инвалидностью.

Присоединиться к тесту можно будет из любой точки страны на официальной странице проекта Тотальный тест «Доступная среда».

Регистрация уже открыта. Время начала тестирования единое для всех регионов: 8.30 по московскому времени – трек для школьников и студентов; 10:30 по московскому времени – трек для взрослой аудитории.

У проекта прежде всего образовательная миссия: каждый участник теста уйдет со знанием основ взаимодействия с людьми с инвалидностью. После проведения Тотального теста «доступная среда» его разбор проведут инклюзивные эксперты из 8 федеральных округов в формате вебинара.

— Цель теста — повышение уровня культуры граждан в части инклюзивного общения и основных принципов организации безбарьерного пространства как с точки зрения физической доступности, коммуникационной и доступности цифрового контента, — рассказала порталу Открытые НКО Валерия Юртаева, руководитель проекта, управляющий директор Академии доступной среды. — Первый Тотальный тест «Доступная среда» в 2019 году показал, что тема интересна представителям разных сфер – образования, культуры, сферы услуг, органов исполнительной власти, добровольческим организациям и многим другим неравнодушным людям. В акции приняло участие более 14 тысяч человек из 72 регионов страны. В этом году мы ожидаем, что своим участием свой вклад в создание условий доступной среды внесут более 30 тысяч человек.

Все участники проекта получат сертификаты о прохождении Тотального теста «Доступная среда» от Академии доступной среды. Более подробную информацию о данной акции вы можете узнать на официальной странице проекта.

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