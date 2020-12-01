«Ее можно назвать святой»: посмотрите трейлер картины «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской

Это всего лишь второй художественный фильм о ней за всю историю Фото: кадр из фильма

Зоя Космодемьянская была подлинной великомученицей - в самом буквальном значении этого слова. Она была вчерашней школьницей, когда началась война. Немедленно поступила в разведывательно-диверсионную школу. Новобранцев предупреждали, что большинство из них погибнут, и их ждут жестокие пытки в случае, если они попадут в плен. Зою это не испугало: вскоре уже была в немецком тылу со спецзаданием. Которое не успела выполнить до конца: ее схватили немцы, и после зверских пыток, не добившись признаний, повесили.

Фото: кадр из фильма

Первый художественный фильм о Зое был снят в 1944 году - к работе над ним приступили вскоре после того, как в «Правде» был опубликован самый первый очерк о ее подвиге. Он стал одним из чемпионов проката - в 1944-м его посмотрело более 20 миллионов зрителей. И после этого ни одного отдельного художественного фильма о Космодемьянской снято не было (хотя эпизод о ней был в фильме «Битва за Москву»). Лишь 75 лет спустя выйдет еще одна картина, которая называется «Зоя», снятая совсем по-другому, на техническом уровне XXI века. Неизменным остается то, что авторы искренне восхищены своей героиней.

Фото: кадр из фильма

Поставил картину Максим Бриус. Он говорит:

- Мы многого не знаем из этой истории: где правда, где вымысел, где пропаганда, а где действительность. При создании фильма мы основывались на воспоминаниях очевидцев, на книге матери Космодемьянских, на архивных документах. Но самое главное - было однозначно понятно, что Зоя действительно совершила подвиг, и что она образец мужества и стойкости. В каком-то роде ее можно назвать святой, ведь она погибла за веру, за идеалы.

Фото: кадр из фильма

А исполнительница главной роли Анастасия Мишина добавила:

- Историю Зои Космодемьянской я знала ещё со школы. Знала, что она была партизанкой, знала, как и при каких обстоятельствах погибла. Когда я начала готовиться к роли и много читать о ее судьбе, стала узнавать подробности, до этого мне неизвестные и бьющие в самое сердце. Невозможно оставаться равнодушной к этой истории.

Фото: кадр из фильма

В фильме также снялись Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни. В производстве приняли участие Киностудия имени Горького, Кинокомпания «Триикс Медиа», Российское военно-историческое общество, картину поддержало Министерство культуры РФ.

В прокат «Зоя» выйдет 28 января 2021 года. А пока можно посмотреть трейлер фильма.