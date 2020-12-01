Члены ОДКБ будут готовить кадры в военных вузах и академиях России

Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности

"Рассмотрели вопросы подготовки личного состава миротворческих подразделений. В этих целях договорились придать статус базовой учебно-методической организации по подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации", - заявил Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Министр обороны РФ отметил, что Военно-воздушная академия имени Ю.А.Гагарина в Воронеже получит статус научного центра в области исследования проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ, а Военная академия Генштаба Вооруженных Сил России станет базовой организацией по подготовке профессионалов в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности.

Участники заседания уточнили состав и дислокацию миротворческих сил ОДКБ и согласовали механизм подключения миротворческих сил ОДКБ к операциям ООН по поддержанию мира и одобрили проект межгосударственного протокола о внесении соответствующих дополнений в действующее Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.

Кроме этого ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом современной военно-политической обстановки.

"Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах Организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов Плана оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий", - сообщил Сергей Шойгу

Члены ОДКБ определили пути развития военной составляющей ближайший период, в который в организации будет председательствовать Таджикистан.

Шойгу выразил признательность коллегам, участвовавшим в "Армии-2020" и Армейских международных играх, учениях "Эшелон", "Нерушимое братство" и "Кавказ-2020", а также поздравил армянского коллегу и начальника генштаба Киргизии с вступлением в должность.

Новым министром обороны Армении был назначен генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. Начальником генерального штаба вооруженных сил Киргизии стал генерал-майор Таалайбек Омуралиев.

- Также в заседании участвовали министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо. Кроме них приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба Организации генерал-полковник Анатолий Сидоров, - сообщает Минобороны России.