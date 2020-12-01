Москвичи покупают у мошенников справки об отсутствии коронавируса

Подобные группы открыто работают в соцсетях.

Один из самых популярных запросов поисковиков последних месяцев — «купить справку об отсутствии коронавируса». Только у «Яндекса» об этом в той или иной форме спрашивают до 15 тысяч раз в месяц. Изготовить фейковый документ предлагают десятки контор. Сайты постепенно блокируют, но на их место приходят новые. Таким же бизнесом промышляют в соцсетях.

Справку об отсутствии коронавируса просят некоторые курорты: российские и зарубежные. В последнем случае документ делают на английском. Такая услуга есть и в легальных лабораториях.

Справка нужна всем, кто вернулся из-за рубежа. Ее нужно загрузить на портал «Госуслуг» и только тогда можно прекратить самоизоляцию. Если этого не сделать, то будет штраф от 15 до 40 тысяч рублей. В управлении Роспотребнадзора по Москве рассказывали, что наказание применяют. Например, с 1 августа по 1 октября оштрафовали 18 москвичей.

Подобный документ требуют и некоторые работодатели. Хотя Минтруд дал разъяснения, что это незаконно. Но не все сотрудники готовы идти против начальства, поэтому указанию повинуются. В общем, справка сейчас очень востребован.

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ФАЛЬШИВКУ И НАСТОЯЩУЮ

— Большинство изготовителей поддельных справок предоставляют свои услуги в интернете, находясь при этом в других государствах. Их сложнее привлечь к ответственности, если речь идет о государстве, с которым не заключено соглашение об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, — рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Корреспондент kp.ru под видом обычного покупателя написал продавцам справок.

— Через час будет у вас на электронной почте и в «вотсапе», 2900 рублей. Мы сделаем справку на ваше имя и вышлем. Когда получим деньги, предоставляем логин и пароль. По нему можно подтвердить подлинность справки в медцентре, — ответил корреспонденту kp.ru аферист.

Собеседник прислал образец, как будет выглядеть бланк. На нам указано название лаборатории «Архимед». Такая компания действительно существует. Эта лаборатория делает анализы пассажирам столичных аэропортов. Звоним туда:

— Мы знаем о такой проблеме, повлиять на аферистов никак не можем, — сообщила оператор.

«Комсомолка» поинтересовалась у мошенников, можно ли купить справку без проверки. То есть просто бланк. Продавцы ответили положительно. Услуга будет стоить 2000 рублей. Чтобы убедиться, в честности разводил, решили позвонить по указанному номеру. Трубку взяла девушка.

— Справка точно будет действительной, если ее захотят проверить?

— Да, никто пока не жаловался. Да и проверяют их не часто.

— Как вам удается доставать подлинные справки?

— Вообще это секрет фирмы, но у нас есть свои люди в лабораториях, которые готовы внести результат в базу. Вы поговорить позвонили, или справку заказать? — раздраженным тоном ответила дама на том конце.

Переписка с продавцами справок корреспондента «Комсомолки».

ПЕРЕПУТАЛИ ДНК И РНК

Поддельные справки об отсутствии коронавируса в Москве начали продавать с весны.

— Первые фальшивки мы видели еще в апреле: они встречались среди справок от поликлиник, государственных и коммерческих лабораторий. Не обошлось без курьезов: иногда в таких документах было написано «ДНК коронавируса не обнаружено». Юмор в том, что в состав SARS-CoV-2 входит РНК, а не ДНК, — рассказали kp.ru в лаборатории «Гемотест».

Бланки «Гемотеста» мошенники также подделывают. Поэтому компания внедрила систему проверки подлинности документа через QR код. Но и их подделывают. Правда, код не работает должным образом. Если проверить справку через официальный сайт лаборатории, то можно получить результат — настоящий документ или нет.

— Мы обратились в правоохранительные органы по каждому факту подделки, выявленному нашей службой безопасности. Владельцы нарушающих закон сайтов обязаны прекратить преступную деятельность и возместить ущерб, нанесенный репутации «Гемотеста», — добавили в лаборатории.

Компания даже провела контрольные закупки вместе с сотрудниками МВД. Курьеров, которые привозили фиктивные справки, задержали. Но удалось ли через них выйти на изготовителей фикций — неизвестно.

— Покупатель поддельной справки должен понимать – практически за те же деньги, что и стоимость самого анализа, он рискует заразить своих родных и близких, коллег. Исход может быть любой, вплоть до летального. Разница в стоимости между подлинным исследованием и поддельной справкой не стоит такого риска, — напутствовали в «Гемотесте».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Отвечать будет не только мошенник, но и покупатель

— Медицинские справки — это бланки строгой отчетности. Это официальный документ, который заверяют печатью медучреждения и личным штампом врача. Если человек представляет на работу фальшивые справки — это использование подложных документов. Работодатель может наложить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, — говорит юрист, судебный эксперт Юрий Капштык.

С точки зрения уголовного кодекса, использование подложных документов может быть приравнено к подделке денежных купюр — это уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ), до 80 тысяч рублей штрафа или до шести месяцев ареста. Продавцов и изготовителей поддельных справок от коронавируса могут привлечь по административной статье (ст. 19.23 КоАП) или по той же уголовной статье, но по другой части — до двух лет колонии. Вопрос о мере наказания в компетенции следственных органов. В период пандемии контроль за этой сферой серьезный, поэтому будут принимать самые строгие меры.