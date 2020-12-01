300 дронов и интерактивный музей: в Красноярске прошел фестиваль NAUKA 0+

Фото: пресс-служба Фестиваля NAUKA 0+

Чем интересна обществу современная наука? Причем, независимо от возраста человека… Возможностью заглянуть в будущее. В минувшие выходные в Красноярске прошел фестиваль NAUKA 0+, который традиционно поддерживает компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. В этом году главной темой фестиваля стала «Физика будущего» (фестиваль прошел уже в шестой раз). О популярности мероприятия говорит то, что в 2020 году в нем приняло участие 72 000 человек, в первую очередь – школьники и студенты.

Фото: пресс-служба Фестиваля NAUKA 0+

Разумеется, пандемия отразилась на формате фестиваля: за многими событиями зрители могли наблюдать как дистанционно, так и в оффлайне. Красноярцев привлек интерактивный музей науки «Ньютон Парк», который состоял из несколько этажей виртуального пространства с представлением главных научных достижений и открытий последних лет. Также программа фестиваля включала в себя научные опыты, мастер-классы и лекции всемирно известных ученых, включая нобелевских лауреатов Жан-Пьер Соваж и Ада Йонат.

Интересуют «беспилотники»? Участники форума могли изучить строение и основы пилотирования квадрокоптера, а также попробовать запрограммировать дрон! А самым эффектным событием фестиваля стало шоу дронов: 300 летающих аппаратов в небе над зданием Сибирского федерального университета исполнили масштабное представление, выстроившись в логотип фестиваля NAUKA 0+, ленту Мёбиуса, логотип партнера фестиваля En+ Group и другие фигуры.

«Компания En+ Group много лет уделяет большое внимание комплексным программам по работе с школьниками и студентами, в первую очередь инженерно-технического направления, - отметил руководитель энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. - Поэтому многолетнее партнерство с самым главным и масштабным научным фестивалем страны NAUKA 0+ является важной частью наших социальных инициатив. Интерактивный формат фестиваля способствует как повышению общего образовательного уровня населения, так и в дальнейшем развитию квалифицированных кадров, в которых мы, как крупный работодатель Сибири, очень заинтересованы».

Всего в 2020 году фестиваль NAUKA 0+ прошел в 276 российских городах России, включая Москву. Красноярск стал Центральной региональной площадкой мероприятия. Уже много лет фестивалю помогает развиваться En+ Group. Помимо спонсорского участия компания принимает участие в проекте «Виртуальный лабораториум», благодаря которому на сайте фестиваля любой желающий может посетить лаборатории облачных технологий, физики мозга, биофабрикации, лазеров будущего и экспедиции на Байкал.

Более того, по инициативе основателя компании Олега Дерипаски уже 7 лет проводится сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб». Ежегодно в нем принимает участие около 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений, которые соревнуются в различных дисциплинах робототехники. Также компания ведет профориентационную работу в школах, целевую подготовку студентов в техникумах, колледжах и вузах.