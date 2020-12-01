Немецкая полиция признала наезд на пешеходов в Трире умышленной акцией

Полицейское оцепление в центре Трира после ЧП в центре города. Фото: REUTERS

Не менее двух человек погибли, 15 пострадали. В числе погибших – ребенок. Бургомистр Трира Вольфрам Ляйбе предположил, что эти данные не являются окончательными.

Полиция задержала водителя машины, пока о нем известно лишь то, что он является гражданином ФРГ. Его национальность не сообщается.

Задержанному 51 год, он проживает неподалеку от Трира, при задержании оказал сопротивление. Автомобиль конфискован.

В течение часа с момента поступления новости о ЧП, в сети появились кадры с задержанием водителя.

Маршрут задержанного подтверждает неслучайный характер наезда: внедорожник совершал беспорядочные и четко направленные наезды на пешеходов. Городские власти уверены в том, что наезды были умышленными и преднамеренными. Свидетели рассказывают, что сила ударов была такова, что «люди просто летали по воздуху».

Кадр с видео, снятого в первые минуты после наезда на толпу. Очевидцы происшествия пытаются помочь пострадавшим.

После задержания водителя полицейские сообщили, что жителям и гостям Трира больше ничего не угрожает, однако, просят их воздержаться от посещения центральных кварталов, поскольку они оцеплены, там продолжаются следственные мероприятия.

Городские власти уверены в том, что водитель специально направлял автомобиль в толпу, пытаясь покалечить как можно больше человек. Фото: REUTERS

Правительство земли Рейнланд-Пфальц выразило соболезнования родным и близким погибшим. К нему присоединились и федеральные власти.

Пока речь идёт о двух погибших в результате произошедшего, пострадали пятнадцать человек. Фото: EAST NEWS

Трир является одним из старейших городов Германии, он был основан в 16 году н.э. императором Октавианом Августом. Сегодня его население составляет 110 тыс. человек. Одним из самых известных уроженцев города является Карл Маркс.

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