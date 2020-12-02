Вот приехал Дед Мороз, новогодний стол привез!

Рестораны готовы доставлять заказы под бой курантов. Фото: Пресс-служба Delivery Club

Рестораны столицы не намерены сдаваться, хоть им и запретили работать в новогоднюю ночь. Чтобы заработать, заведения готовы доставлять еду к домашнему столу вплоть до самого появления президента на экранах. Общепит вводит меню под названием «Новогодний take away» - праздничные блюда навынос и с доставкой.

Идея, конечно, не нова: рестораны и раньше готовили традиционные селедку под шубой, салаты «Мимоза» и оливье к домашнему столу. Но в этом году таким форматом пытаются спасти себя гораздо больше точек. Доходит до того, что заведения всерьез обдумывают работу в праздничную ночь.

- Приготовим традиционный оливье, но с нежнейшими раковыми шейками и красной икрой. Будет салат «Мимоза» с копченым лососем, утиная ножка конфи с чечевицей и вишней, запечем в дровяной печи мурманскую форель. Из напитков предложим компот из садовых ягод. У нас в штате курьеры на машинах. Доставка будет осуществляться до 20.00 31 декабря, - рассказала «КП» управляющая гастробара «Симбиоз» Виктория Евдокимова.

Цены заведение сейчас рассчитывает.

А ресторан Drinks@Dinners готов отправить курьера в последний рейс 31 декабря в 18.00. Меню изысканное, а вот цены не для широкой публики. Холодец и сельдь под шубой (по 150 г) за 800 рублей, запеченный кролик с горчичным соусом (за 1 кг) - почти 4000 рублей, нога ягненка (3 кг) - 19 500 рублей.

- Мы не будем работать в новогоднюю ночь на доставку - без толку! - есть и такое мнение, его придерживается ресторатор и гендиректор компании Gryaznov Restogroup Андрей Грязнов. - Алкоголь развозить запрещено, а праздничный стол готовят до 23.00. Если кто-то будет доставлять и готовить в саму новогоднюю ночь, то это жест отчаяния. Кроме расходов на «коммуналку», нужно оплатить в двойном или тройном размере выход сотрудников - очень невыгодно.

Курьер нынче - как пионер. Всегда готов! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собеседник «КП» говорит: раньше половину блюд на новогодний стол москвичи заказывали из ресторанов и кулинарий. Берут то, с чем меньше всего возни. Например, салат оливье, который остается только заправить майонезом, сельдь под шубой, винегрет с квашеной капустой. Из горячего заказывают молочного поросенка или гуся. Но последние годы все чаще выбирают рыбу, например, стерлядь.

- Думаю, в этом году большинство будут готовить сами, так как все равно нельзя пойти в ресторан. Поэтому количество привозных блюд к новогоднему столу сократится до 30%. После Нового года мы увидим череду закрытий заведений. Я и сам закрываю один из проектов. Ряд коллег приняли такие же решения. Вся подушка безопасности закончилась еще в первую волну пандемии. Колоссальные убытки продолжаются. Раньше ноябрь - декабрь были очень хорошими месяцами, а теперь падение выручки до 70%. Даже октябрь прибыльнее, - добавляет Андрей Грязнов.

1 января рестораны обычно не работали. Открывались те, кто расположен в торговых центрах. Как будет в этом году, рестораторы пока не знают. Ждут постановления мэра.

- Говорят, что могут не разрешить работать ТРК 1 января. Что касается моих заведений, то я вообще не уверен, что открою их в новогодние праздники. Может быть, подожду до 15 января, когда истекает срок ограничений на работу до 23.00. Все зависит от того, с какими показателями пройдет декабрь, - рассуждает собеседник «КП».

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кейтеринги* дорогие и не очень

На сайтах объявлений пестрят запросы «торты на заказ».

- Приготовление десертов и блюд на заказ стало источником дополнительного дохода. Причем как для домохозяек, так и для тех, у кого с переходом на удаленку освободилось несколько часов, чтобы превратить хобби в бизнес. Спрос сейчас превышает предложение, - говорит руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

Москвичка Екатерина Миронова - одна из тех, кто с приходом пандемии сама стала предлагать кейтеринг. Ее мы нашли, позвонив по одному из объявлений.

- Я повар четвертого разряда (наивысший шестой. - Авт.). Работаю в столовой при офисном центре на севере Москвы. Сотрудники из офисов всегда нам заказывали салаты и прочие блюда перед Новым годом. Сейчас доходы у столовой сильно упали. Люди экономят, стали носить еду в контейнерах. Снизили и нам зарплаты. Я решила попробовать поработать над частными заказами. Хозяин столовой даже разрешил делать это на кухне при условии, что это будет до или после открытия. Пока заказов немного, но надеюсь, что ближе к празднику станет больше, - рассказывает женщина.

Доставлять блюда будет муж Екатерины на личном авто. Цены значительно скромнее ресторанных. Килограммовый таз оливье - 600 рублей. Селедка с луком и лимоном (300 г) - 300 рублей, свиные отбивные под сыром - по 100 рублей за кусок (120 г).

Не отстают и профессиональные кейтеринги. Мы обзвонили большую часть московских фирм, которые специализируются на выездном обслуживании и приготовлении еды. Все сообщили, что 31 декабря будут работать и ожидают много заказов (см. «Конкретно»). Поэтому бронировать курьера и блюда просят заранее. Минимальная сумма заказа начинается от 10 000 рублей.

*Англ. catering; от cater - поставлять провизию).