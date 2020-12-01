Звезда фильма "Начало" объявила себя трансгендером

Эллен Пейдж и Лео Ди Каприо в фильме "Начало". Фото: EAST NEWS

Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером. Звезда фильмов "Начало", "Джуно", "Люди Икс" сменила имя и просит называть себя отныне Эллиот Пейдж.

Актриса Эллен Пейдж сделала официальное заявление в блоге. "Хочу поделиться с вами, что я транс-персона. Мои местоимения - он/они, а имя - Эллиот. Я бесконечно благодарю всех друзей, которые поддерживали меня на этом пути", - говорится в заявлении 33-летней красавицы.

Пейдж призвала обратить внимание на харрасмент и насилие в адрес трансгендерного сообщества. Она подчеркнула, что долго собиралась с мыслями и теперь рада сообщить о своей небинарности, но при этом боится хейта, травли, злых шуток и насилия.

Голливудская знаменитость в 2018 году обручилась с танцовщицей Эммой Портнер. Пейдж считается одной из самых талантливых актрис молодого поколения. Она исполнила роль Китти Прайд, девушки, которая может проходить сквозь стены, в фантастическом фильме "Люди Икс: Последняя битва". В 2014 году снялась в продолжении "Люди Икс: Дни минувшего будущего".

Эллен Пейдж теперь просит, чтобы её называли Эллиотом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2008 году ее номинировали на "Оскар" за роль в культовом фильме "Джуно". В августе 2009 года она начала сниматься в фантастическом триллере Кристофера Нолана "Начало" вместе с Леонардо ДиКаприо, Томом Харди, Марион Котийяр, Джозефом Гордон-Левиттом и Кэном Ватанабэ.

Эллен Пейдж стала знаменитой после съемок в фильме "Джуно". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эллен Пейдж родилась и выросла в Галифаксе. Ее мама - учительница, а папа - графический дизайнер. В 2005 году окончила школу Шамбалы, училась в Академии Воган-роуд вместе со своим другом, актером Марком Рендаллом.