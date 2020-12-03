Березовый гриб чага против коронавируса: помогает ли он бороться с инфекцией на самом деле

Чагу называют «рак березы». Она губит деревья, зато исцеляет людей.

В прессе, интернете появились сообщения, что в новосибирском научном центре вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора создано лекарство от COVID из… березового гриба чаги.

Сенсация, увы, оказалась преждевременной. Желаемое выдали за действительное. А что было на самом деле? Ученые «Вектора» экспериментально выяснили, что водные настои чаги подавляют размножение SARS-CoV-2 . И в августе подали заявку на патент «Ингибитор репликации коронавируса на основе водного экстракта гриба Inonotus Obliquus». Чтобы застолбить тему. Но это вовсе не лекарство. Предстоят клинические испытания на мышах, людях, прежде чем появятся реальные препараты от ковида.

Но факт есть факт. Гриб, коих немало в российских рощах, оказался эффективным против нового опаснейшего вируса, захлестнувшего в 2020 году планету. Доктор биологических наук Тамара Владимировна Теплякова, завлабораторией микологии «Вектора», где ведутся антивирусные исследования чаги, осенью сама поневоле стала «подопытным кроликом». Вместе с супругом заболела «короной». Поднялась температура, пропало обоняние, мазок на ковид дал положительный результат. Лечились они дома. Пили лекарства, прописанные врачом и… настойку чаги (рецепт ниже). Через неделю симптомы болезни прошли.

Миколог Михаил Вишневский знает толк в грибах, пишет о них книги. Фото: Личный архив

Палочка-выручалочка здоровья

Я попросил прокомментировать открытие ученых «Вектора» известного российского миколога, кандидата биологических наук Михаила ВИШНЕВСКОГО, автора многих популярных книг о грибах России.

- Антивирусные свойства чаги известны давно. Против того же гриппа, даже СПИДа! Благодаря бетулину, гисполону, люпеолу, микостеролам… Что подтверждено научными исследованиями в Японии, Китае, других странах. Так что я не удивлен открытию новосибирских коллег.

- Вы предвосхитили их. Еще в марте, когда ВОЗ объявила пандемию COVID-19, подготовили книгу «Чага: звездный час». Судя по газетным заголовкам, этот час настал.

- Это один из мощнейших лекарственных грибов России. Обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, геропротекторным и иммуномодулирующим эффектами, уникальной способностью поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, кожи и волос, снижает давление, уровень сахара в крови… Долго перечислять все недуги, против которых можно использовать. В официальную отечественную фармакопею чага введена еще в 1955 году. В аптеках есть экстракт бефунгин, БАДы «Чаговит», «Чагалюкс», свечи, сиропы, кремы, бальзамы, чайные напитки…

Лекарственным свойствам чаги посвящены уже сотни статей в серьезных зарубежных рецензируемых научных журналах.

- Говорят, она лечит даже рак?

- Увы, не лечит. Просто на последней, четвертой стадии рака чага начинает работать как мощное обезболивающее, больному становится лучше. Иногда, очень редко, происходит спонтанное самоизлечение, что приписывают чаге… Но пусть глобально она и не лечит рак, зато является прекрасной профилактикой канцерогенеза. Для этого рекомендуют постоянно пить чагу два-три раза в неделю. Лично я так «профилактируюсь» уже много лет, поскольку имею плохую онкологическую наследственность.

В последние годы чагу называют «русским суперфудом». Она триумфально шествует по Западу и Востоку. В Америке и Европе открываются оздоровительные кафе, где основой меню служат блюда и напитки из нее: «чагачино» (типа капучино), чага-чай и т. д. Китай - главный экспортер и переработчик «русского суперфуда» - на него приходится три четверти от всего экспортируемого объема.

- Да уж, в Поднебесной знают толк в целебных грибах.

- Россия же по-прежнему играет роль сырьевого придатка, отправляя чагу в Поднебесную и другие страны Юго-Восточной Азии. Китайские перекупщики платят нашим заготовителям примерно 5 долларов за килограмм ценнейшего гриба. А потом мы - и весь мир - получаем ее обратно с тысячекратной наценкой в виде БАДов, препаратов для спортсменов, шампуней, кремов и т. д.

Сам себе сборщик

- Михаил Владимирович, а что это за гриб с точки зрения биологии?

- Научное название - трутовик скошенный (Inonotus obliquus). Это гриб-паразит. Поселившись на березе, убивает ее за 15 - 20 лет. Когда дерево падает, он теряет все целебные свойства максимум за два месяца. В аптеке можно нарваться на такой «пустой гриб», сбитый хитрыми заготовителями на земле. Поэтому лучше собирать самому, если есть такая возможность. Только с живых берез.

- Признаюсь, до знакомства с вашей книгой я считал чагой серые твердые подковы на стволах.

- Трутовик обыкновенный. Довольно распространенная ошибка. Некоторые путают целебный гриб с так называемыми капами - уродливыми разрастаниями древесины самой березы. Поэтому новичкам перед первым походом в лес надо в интернете или в книге посмотреть на «объект охоты». Эти черные растрескивающиеся желвакообразные наросты на стволах типа больших бородавок ни с чем не спутаешь.

- Когда можно собирать?

- В любое время года. Ни активное сокодвижение у берез, ни фаза луны, ни прочие столь популярные околоэзотерические приемы не важны. Удобнее всего добывать зимой. Лес стоит голый, крупные черные склероции отлично видны на фоне белых берез и белого снега. С собой берете большой рюкзак, чтобы складывать добычу, легкую лестницу-стремянку, пилу, топор.

Срубаем, спиливаем твердую чагу со ствола, но не само дерево. «Незаконная рубка лесных насаждений» - статья 260 УК РФ. Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до 2 лет.

Дома порубите чагу на куски среднего размера (3 - 10 см). Высушите. В электросушилке, духовке или на батарее, подложив газету. Нормальная температура сушки - от 40 до 120 °С . Многие перед обработкой удаляют черную корку, оставляя коричневую сердцевину. Раньше и я корку выбрасывал. Но последние исследования показали, что как раз в ней и находятся самые активные антивирусные вещества, в том числе против SARS-CoV-2. Высушенные куски аккуратно оберните тканью и раздробите, стуча по ним молотком. Храните в стеклянной банке с закручивающейся крышкой. Срок хранения - два года. Перемалывать чагу в порошок для хранения, особенно длительного, я не рекомендую. В порошке она гораздо быстрее теряет свои свойства.

Водные настои чаги подавляют размножение SARS-CoV-2. Фото: Shutterstock

Рецепт профессора Тепляковой

Доктор биологических наук Тамара Теплякова с 2008 года официально изучает с коллегами в «Векторе» грибы, способные подавлять патогенные вирусы. В рамках общей стратегии Центра в борьбе с инфекциями. Для этого там создана лаборатория микологии. В ней и обнаружили свойство чаги подавлять размножение SARS-CoV-2. Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД против нового коронавируса, необходимы дальнейшие исследования, говорит Тамара Владимировна. Но уже сейчас больным COVID-19 можно рекомендовать параллельно с назначенной врачом терапией прием концентрированных водных экстрактов чаги. В аптеках продается измельченный гриб и порошок в фильтр-пакетах. Есть препарат бефунгин - с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Но он в исследованиях «Вектора» проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2. Можно и самим заготовить чагу в лесу.

К 200 г сухого аптечного сырья чаги добавить 1 л обычной воды, сосуд закрыть крышкой и выдержать на водяной бане при 95 °С. Для этого сосуд с чагой поместить в кастрюлю с водой, держать на плите при слабом нагреве, избегая интенсивного кипения. Через 3 час добавить около 300 мл горячей воды для возмещения испарившегося объема жидкости, выдержать на бане еще 10 мин., отключить плиту и оставить до полного остывания. Полученную жидкость процедить через сито (дуршлаг), чтобы удалить частицы. Экстракт можно хранить в холодильнике в течение 2 недель.

Поскольку чага нетоксична, в день можно равномерно употреблять 150 - 200 мл концентрата (например, по глотку каждые 15 - 20 мин.), запивая водой.

Противопоказания - повышенная чувствительность к березовому грибу, беременность и лактация, возраст до 18 лет. Чагу не следует применять вместе с антибиотиками.

Одно из важных свойств чаги - она не дает крови загустевать и предотвращает образование тромбов, что очень важно для больных коронавирусом.

Тамара Владимировна предлагает также пить чагу для общего оздоровления организма, повышения его устойчивости к другим вирусным инфекциям, включая грипп.

Настойка чаги

Залить 100 г молотого гриба 600 мл водки. Настаивать 3 недели в темном месте, время от времени встряхивая. Затем процедить и перелить жидкость в бутылку из темного стекла. Готовое средство хранить в холодильнике.

Можно заваривать чагу как чай, можно в термосе залить кипятком (столовая ложка гриба на литр) и настаивать 4 - 5 часов.

Базовый настой от Михаила Вишневского

Молотую чагу залить кипяченой водой комнатной температуры в объемной пропорции 1:10 и оставить на 5 - 7 часов. Затем воду слить, нагреть до 40 - 50 °С и залить ею чагу в пропорции 1 часть гриба на 5 частей воды. Настаивать в течение двух суток в прохладном месте. Готовый настой процедить и хранить под крышкой в холодильнике. Настой сохраняет годность 5 дней. Принимать от 1 столовой ложки до стакана 3 раза в день за 30 - 40 минут до еды в зависимости от заболевания и степени его развития. Наиболее распространенные показания - хронические гастриты, язва желудка, атония желудочно-кишечного тракта, дискинезия, полипоз желудка и кишечника, стоматит и пародонтоз (в этом случае на десны накладываются тампоны), гипертония (1/3 стакана 3 - 4 раза в день на протяжении 15 - 20 дней), онкологические заболевания.

Александр Исаевич после онкологической операции пил чагу. Ее присылали в Казахстан из России. Фото: Marina SHIMANSKAYA/Global Look Press

КСТАТИ

Спаситель Солженицына

В знаменитой автобиографической повести «Раковый корпус» Александр Солженицын писал о докторе Сергее Масленникове из города Александров Владимирской области, применявшем при онкологии чагу. Называл его «одним из своих спасителей во время смертельной раковой болезни, постигшей меня в казахстанской ссылке». После операции будущий писатель отправил из ссылки письмо доктору, случайно узнав его адрес. И тот быстро ответил зеку, прислал свой рецепт. Солженицыну тогда было 35. Врачи давали три недели жизни. Прожил нобелевский лауреат, академик РАН 89 лет. Позже сотням читателей «Корпуса», интересовавшимся чагой, Солженицын сам отправлял по почте рецепт Масленникова, отпечатанный на машинке.

Этот рецепт доктора Масленникова Солженицын, перепечатав, посылал сотням читателей «Ракового корпуса».

- У Александра Исаевича, когда он начал лечение, в организме появилось уже много метастазов, - рассказывает его вдова Наталья Дмитриевна Солженицына. - Поэтому он лечился комплексно: чай с чагой и иссык-кульский корень (аконит, или борец - очень ядовитое растение. -Ред.) и облучение мощными дозами. Это, конечно, не очень хорошо для здоровья, но другого выхода в его ситуации не было. То ли благодаря облучению, то ли народным средствам, но страшная болезнь отступила, а самые большие метастазы подверглись обезыствлению, покрывшись плотной капсулой. Александр Исаевич был уверен, что состояние больных раком напрямую зависит от состояния их души. Любое живое существо хочет жить. И если это желание и воля самого человека сильны, он будет жить, что бы ни случилось. Болезнь обязательно отступит. А если человек потерял всякую надежду и ни во что не верит…