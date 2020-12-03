Внучка Людмилы Гурченко: Поменяю фамилию отца на бабушкину

Людмила Гурченко всегда уделяла больше внимания карьере, чем семье. В конце жизни ее отношения с дочерью обострились. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ноябре Людмиле Гурченко исполнилось бы 85 лет. Ее единственная дочь Мария Королева умерла в 2017 году. Наследство - квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе - досталось внучке Гурченко Елене Королевой и ее отцу Александру Королеву. С тех пор в семье нет мира: отец и дочь воюют между собой из-за имущества покойной звезды.

Живут вместе, но не разговаривают

- Отношения с папой сложные, почти три года длятся суды по разделу наследства, примирение не предвидится, - призналась «КП» Елена Королева. - Пока квартира и дача разделены между нами пополам, по одной второй. Я хотела бы оставить квартиру себе, а ему отдать дачу. У отца ведь есть еще недвижимость, записанная на него лично. Он долго скрывал от меня и от мамы эти отдельные квартиры, которые он сдает. В общем, на улице он не останется. Сейчас отец живет с нами - мы с дочерью (Таисии двенадцать) в одной комнате, он - в другой. Но даже не разговариваем. Между прочим, я никогда не произнесла об отце ни одного плохого слова. А он позволяет себе говорить, будто у меня диагноз имеется - «шизофрения», якобы состою на учете в психдиспансере, будто бы выпиваю. Это все ложь. Недавно я устраивалась на работу по своей специальности психолог в серьезную структуру (позже планы изменились), требовалось получить справку из психоневрологического диспансера. Получила - о том, что не состою у них на учете.

Елена не может простить отцу Александру Королеву смерть своей матери. Фото: Личный архив

- Почему ваш отец так себя ведет?

- После смерти мамы он хотел, чтобы я и работала, и занималась его квартирами (искала арендаторов, получала с них деньги и отдавала ему), и весь быт взвалила бы на себя. В общем, Золушка на побегушках. Кем, кстати, для него была моя мама. Со мной этот номер у него не прошел.

- Людмила Гурченко ведь тоже с дочерью (вашей мамой) судилась из-за недвижимости…

- Уже после смерти Люси мама переживала оттого, что не было возможности отмотать время назад и поступить по-другому. Да, жалела.

- Они успели поговорить?

- Нет, так и не успели.

Единственная дочь Гурченко Мария ушла из жизни в 2017 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Женился на маме по расчету»

- Писали, будто последний муж Гурченко Сергей Сенин отстранял Людмилу Марковну от остальной семьи...

- Подозреваю, что мой отец тоже приложил руку к конфликту. Как-то Люся подарила маме шубу. Затем произошла мелкая житейская размолвка, ничего особенного, поругались и забыли. Но мой отец накрутил маму вернуть шубу обратно Люсе, причем почтой. Мама так и сделала. Можете представить, как была обижена Люся, которая дарила от чистого сердца.

- Людмила Марковна не скрывала, что зять ей малосимпатичен…

- Да он и не таился, сразу предупредил: женюсь на вашей дочери, потому что она - дочь самой Гурченко и имеется отдельная квартира. Брак по расчету? Вероятно. Я не видела теплых отношений между родителями. Мать была замотана бытом, отец занимался своей жизнью. Потом родители отправили моего брата Марка учиться за границу. У него уже тогда имелись проблемы с наркотиками. Я-то узнала позже, а вот отец был в курсе. Вместо того чтобы поместить сына в клинику лечиться, он его отправил подальше. В 1998-м Марк приехал в Москву и умер (от передозировки. - Ред.).

И как наплевательски отец отнесся к здоровью сына, так же спустя почти двадцать лет поступил с женой. В ночь на 8 ноября 2017-го маме было нехорошо. Я об этом узнала только на отпевании. Отец сам рассказывал всем. На вопрос: «Почему же ты скорую не вызвал?» - ответил, мол, подумаешь, тянуло сердце. Я расцениваю это как не-оказание помощи, уголовная статья. На следующий день он записал ее к врачу, но было уже поздно, мама умерла. В последнее время я всерьез задумалась о том, чтобы взять фамилию бабушки, а от отцовской отказаться.

Внучка актрисы Елена судится с родным отцом из-за квартиры. Фото: Instagram.com

КСТАТИ

«Очень любила деда»

- Вы называете Людмилу Гурченко Люсей. Бабушкой не называли?

- Никогда. Попробуй назови - испепеляла взглядом! Конечно, ей не хотелось чувствовать бегущие годы.

- В профессии она состоялась. А была ли счастливой как женщина?

- Сопоставляя факты, прихожу к выводу, что она очень любила деда Бориса (Андроникашвили, отец Марии, писатель и сценарист. - Ред.). В остальных браках пыталась найти это чувство, испытанное по отношению к нему.

- Писали, будто он ей изменил…

- Да, есть письмо, отправленное Люсей своей подруге, актрисе Бестаевой, о якобы имевшей место измене. Полагаю, его могли оклеветать. И у Люси, и у Бориса было много завистников. Но она поверила, запретив общаться с дочерью. Борис, насколько мне известно от мамы, приходил в детский сад - воспитатели каждый раз говорили, что Людмила Марковна запретила подпускать его к Маше. И он перестал пытаться. Позже у него появились новая семья и дети.