Обидели «Аленку»: вафельный торт знаменитой марки отозван из продажи в Европе

События эти произошли еще в сентябре. Но в России скандал разразился только в ноябре

В кондитерском мире — скандальчик. В Германии признали опасным для здоровья российский вафельный торт со сливочной начинкой «Аленка». В итоге тортик изъят из продажи в семи странах Евросоюза, куда он экспортировался. Кроме Германии, это Франция, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швеция и Португалия.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ НАШ ТОРТ?

Как следует из сообщения на сайте Федерального департамента защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии, российская продукция несет «риски для здоровья, вызванные нежелательными загрязнителями с генотоксическими и канцерогенными эффектами». Обвинения против российского вафельного торта такие: там превышено содержание глицидиловых эфиров (GE) и 3-монохлорпропан-диола (3-MCPD). Это вещества, которые образуются при обработке растительного масла, в частности пальмового. В креме у «Аленки», как утверждают в немецком ведомстве, концентрация GE 1,3 мг/кг, в то время как по европейским нормам должно быть не больше 1 мг/кг.

Предупреждения разослала и компания-дистрибьютор «Монолит», которая занимается экспортом в Европу продуктов из Восточной Европы и стран СНГ (один из основных ее офисов находится в Германии). Она предложила потребителям, уже раскупившим российские тортики, вернуть их обратно. Предупреждение об этом, в частности, размещено на портале по защите прав потребителей Германии.

НЕМЦАМ НЕЛЬЗЯ, А НАМ МОЖНО?

События эти произошли еще в сентябре. Но в России скандал разразился только в ноябре. Началось все с публикации на отраслевом портале Dairynews.ru (что интересно, размещенной на правах рекламы).

И понеслось. Телеграм-каналы вовсю обвиняют Россию в отсталых стандартах, которые позволяют использовать низкокачественное, плохо очищенное, но дешевое пальмовое масло. Мол, в ЕС глицидиловых эфиров в продуктах должно быть не больше 1 мг/кг, а у нас и 9 мг сходит. И все ради дешевизны продукции, а там пусть все травятся.

И тут уж не только за имидж страны обидно, но и за себя страшновато. Ведь тот же вафельный тортик и в России продается и в составе там действительно честно указан кондитерский жир на основе пальмового и подсолнечного масла. Более того, «Аленка» - известный и очень популярный бренд, ассортимент товаров под этой маркой очень широк. Теперь и шоколадки «Аленка» бояться надо? Судя по составу, там пальмового масла нет.

Это подтверждено отечественным Роскачеством, которое совсем недавно исследовало наиболее популярные марки молочного шоколада. Конкретно шоколадка «Аленка» заслужила похвалу за самое высокое содержание какао — 37%.

И что тут думать потребителю?

Возникает еще один интересный вопрос. Ну ладно, себя травим. Но мы что, в Европу поставляем то, что подешевле и похуже? И как бдительные европейцы пустили на свой рынок отраву, которая не соответствует нормам ЕС и которую потом пришлось изымать из продажи?

А ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧТО ДУМАЮТ?

В скандале с вафельной «Аленкой» в публикациях винят, как ни странно, не ее производителей — марка принадлежит холдингу «Объединенные кондитеры», куда входят известные с советских времен «Красный Октябрь», «Бабаевский», «РотФронт». А поставщиков кондитерских жиров — группу компаний ЭФКО. Мол, это они «химичат», а производителям деваться некуда, за отсутствием более качественной альтернативы.

Ответ от ЭФКО уже последовал. Вот версия ее исполнительного директора Сергея Иванова, изложенная на его странице в Фейсбуке:

«Человек 40, наверное, прислали в личку статью про «Аленку». И каждое второе сообщение с пометкой «вас заказали»... Наша отрасль взяла ускоренные темпы перевооружения и еще в прошлом году внесла предложение в изменение техрегламентов с введением жестких нормативов по GE… Но мы в ЭФКО решили не дожидаться 23 года. То, на что европейцы потратили 10 лет, сделали за 1,5 года и уже сегодня заявляем - В НАШИХ ЖИРАХ НЕТ GE, превышающих европейский норматив, то есть меньше единицы.

То, что случилось с «Аленкой» в Германии, – шок для нас, как и для большинства читателей. Но к немецкому регулятору есть вопросы. Во-первых, нарушены европейские же нормы. В Евросоюзе в кондитерских изделиях не нормируется GE. Во-вторых, не известно, с какими ингредиентами там могут оказаться следы глицидола. И методики измерения немецкие регуляторы никому даже в Европе не показывают».

«КП» дозвонилась Сергею Иванову. И вот что он рассказал в разъяснение своей позиции:

- Никаких норм нарушено не было. В ЕС нормируется содержание глицидиловых эфиров в жирах, которые поставляются кондитерам. Содержание глицидиловых эфиров в самой кондитерской продукции не нормируется. Их там такая мизерная доза, что ее сложно посчитать. (Напомним, в случае с «Аленкой» фигурируют «лишние» доли миллиграмма в расчете на килограмм — Ред.) Но немцы пошли дальше — они сказали, а мы теперь будем проверять и всю кондитерку. И вводить у себя новые ограничения. Но ограничения введем потом, а проверять начинаем сейчас. Как проверять? Там сама методика содержит погрешность, поскольку дозы микроскопические. Это торговая война, тонкая, умная, высокоинтеллектуальная. Нам поучиться бы у европейцев, как защищать своих производителей. А все разговоры, что «Аленка» уже не та… Да потому ее и выдавливают с европейских рынков, что она там стала популярна!

Сами пищевики при этом негласно намекают и еще на одну торговую войну — между поставщиками кондитерских жиров, которые делят рынок сбыта.

Что делать в итоге потребителям? Эксперты успокаивают тем, что на подходе уже новый технический регламент, обязательный для российских производителей, - с более жесткими нормами, которые должны снять дискуссию о том, травят нас или нет.