В московском баре у семейной пары украли целый пакет с секс-игрушками

Супруги решили немного отдохнуть и разнообразить семейную жизнь Фото: Shutterstock

В полицию обратилась очень грустная москвичка Марина В*. Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой кражи.

Они с мужем решили немного отдохнуть и разнообразить семейную жизнь. Сняли номер в гостинице на севере Москвы и хотели уединиться с целым пакетом разнообразных секс-игрушек. Перед началом жаркой ночи, парочка решила пропустить пару стаканов горячительного в местном баре, в холле гостиницы. Допив свои коктейли, влюбленная парочка поспешно направилась в номер. Уже в комнате Марина заметила, что чего-то не хватает: девушка оставила в баре приготовленный сюрприз - целый пакет с различными секс-игрушками. Супруги срочно спустились вниз, однако пакета и след простыл.

«В полицию обратилась москвичка Марина В.* с сообщением о краже. По словам девушки, она оставила за столиком бара в гостинице пакет с секс-игрушками, которые были похищены неизвестным. Вор украл фаллоимитаторы, кожаное белье для ролевых игр, а также презервативы, гели и БАДы», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Супруги подали заявление в полицию, но особой надежды на возврат интимных игрушек не питали, представляя, как незадачливый воришка шастает по Москве и пытается продать их секс-игрушки.

Через какое-то время полицейским все-таки удалось вычислить и задержать коварного вора, испортившего ночь любви московской семье. Им оказался 42-летний москвич Роман П.*, проживающий на соседней от гостинице улице. Зачем мужчине понадобился целый мешок секс-игрушек, а также куда он его в итоге дел - сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ - Кража.

* - имена изменены.