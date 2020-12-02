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«Зай, ты жива или нет?»: Блогер Reeflay устроил стрим на фоне бездыханного тела девушки, которая якобы умерла у него на балконе

По одной из версий, причиной смерти подруги Reeflay могло стать переохлаждение, однако официального подтверждения нет
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (2)Комментарии (2)
Не удивимся, что весь этот сюжет окажется хайпом

Не удивимся, что весь этот сюжет окажется хайпом

Фото: Кадр видео

Поздно вечером во вторник, 1 декабря, столичную полицию завалили странными звонками из разных регионов страны. Звонившие уверяли, что смотрят стрим (прямой эфир прим. ред.) блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в кадре у которого лежит мёртвая женщина. Все это походило на розыгрыш, ведь назвать реальный адрес никто из них не мог.

Но потом врачи скорой и полиция на экране трансляции все-таки появились. Сам блогер заявил, что вызвал их его друг. Первыми в квартиру пришли медики, которых Стас встретил, не отрываясь от экрана. Вот, мол смотрите: «мёртвая лежит». Пока врачи в кадре осматривали женщину, Стас общался с подписчиками.

- Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что? Я вам говорю, она как будто мертвая. Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда, - в истерике бормотал блогер.

Врачи, по словам блогера, констатировали смерть девушки. И тут он стал еще больше причитать и во всем винить себя.

- Она замерзла на балконе. Это я виноват, закрыл ее там, - стал откровенничать Стас с подписчиками.

Прямой эфир он отключил только, когда в квартиру вошли полицейские. А вот были ли они настоящими, это большой вопрос.

«Комсомолка связалась со Следственным комитетом Москвы и Подмосковья и ни в одном из ведомств пока не смогли подтвердить случай гибели женщины в прямом эфире.

Так что не удивимся, что весь этот сюжет окажется хайпом.

Тем временем подписчики блогера завалили его сообщениями с соболезнованиями в связи со смертью его подруги. По их словам, Валентина в стримах и раньше часто принимала участие. А потом ненадолго пропала из-за беременности.

- В кадре она была с животиком. Это такое горе, если умерла и она и малыш, - сокрушаются фанаты блогера.

«КП» следит за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП

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