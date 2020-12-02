Причина смерти Нины Ивановой: актриса фильма "Весна на Заречной улице" умерла от проблем с сердцем

Звездным часом Нины Ивановой стала роль в фильме "Весна на Заречной улице" Фото: кадр из фильма.

Вчера днем, 1 декабря, ушла из жизни звезда фильма «Весна на заречной улице» Нина Иванова. Женщине было 86 лет. Сайту kp.ru стала известна причина ее смерти.

Последние годы жизни Нина Георгиевна вела затворнический образ жизни, не давала интервью журналистам и практически ни с кем не общалась, кроме редких разговоров с соседями по подъезду.

Около 3 часов дня, сосед Нины 62-летний Сергей П.* решил навестить пожилую женщину. Мужчина несколько минут звонил в дверь, однако никто ему не открыл. Сергей запереживал и дернул ручку - дверь оказалась открытой. Войдя в квартиру мужчина обнаружил, что актриса не подает признаков жизни. Он сразу же вызвал на место скорую помощь, однако врачи уже ничем не могли помочь женщине.

«Врачами скорой помощи была констатирована смерть 86-летней актрисы Нины Ивановой. Женщина умерла в своей квартире на Проспекте Мира. После осмотра медики установили причину смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Нина Григорьевна Иванова запомнилась зрителям роли учительницы в знаменитом советском фильме «Весна на Заречной улице», где она исполнила главную роль, играя на одной площадке с Николаем Рыбниковым. Также Нина Григорьевна снялась в таких фильмах как «Жила-была девочка», «Живет такой парень» и «Легкая жизнь».

* - имя изменено.