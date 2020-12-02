Шендерович выигрывает в России госзакупки и одновременно оформляет гражданство Израиля

Писатель и журналист Виктор Шендерович Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Я — начал оформление израильского гражданства» (пунктуация оригинала сохранена — Ред.), — сообщает у себя в Facebook публицист Виктор Шендерович.

Далее в том же самом посте он пишет: «Любое кучкование по национальному признаку казалось, да и продолжает казаться мне странным», — похоже, не замечая логического противоречия со своим первым тезисом.

Для тех, кто живёт в «Тик-токе», «Ютубе» и других молодёжных Интернет-сервисах — поясним: 62-летний Шендерович — это такая своеобразная оппозиция. В своей публицистике он сравнивает российских конькобежцев — с атлетами времён гитлеровской Олимпиады-1936. А у микрофонов одной популярной радиостанции задорно обсуждает перспективы распада России по национальному признаку:

— С какой стати, скажи мне, Вологодская область должна оставаться в том же государстве, где Кадыров (…), а Бурятия в том же государстве, где Архангельская область, — говорит он в эфире от 20 августа сего года.

То есть делается всё, чтобы какой-нибудь молодой человек, как и многие сверстники, слегка оппозиционный, прочитал-послушал — и ужаснулся:

— А, Шендерович?.. Тот, который?.. Нет, уж лучше с государством, чем с этими.

Впрочем, дело даже не в словах Шендеровича — каждый имеет право на свои перлы. Дело в следующем.

В октябре сего года Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская Филармония» разыграло тендер под названием «Выступление Шендеровича Виктора Анатольевича на литературно-джазовом спектакле в Архангельской области».

Да-да, в той самой Архангельской области, о которой Шендерович за два месяца до того рассуждал в радиоэфире.

Гостендер «на выступление Шендеровича В.А» выиграло ИП Шендерович В.А.

Цена госконтракта (за №2290114326220000018) составила 454 250,00 руб.

Гостендер «на выступление Шендеровича В.А» выиграло ИП Шендерович В.А.

Да, по сравнению ежегодно фиксируемыми в России объёмами госзакупок — сумма невелика; но и масштаб дарования сатирика, на наш взгляд, скромен рядом с Гоголем или Щедриным, например.

И насколько вообще уместно сейчас, в коронавирус, проводить какие-то музыкальные мероприятия — вопрос тоже непростой.

Поэтому, на наш взгляд, тут нужно определяться. А то, субъективно говоря, странно: то мы поливаем государство грязью, то получаем от него деньги на собственное творчество…